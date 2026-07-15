Dziedzictwo, odcinek 980: Nana oszaleje z zazdrości o Poyraza! Tak piękna Ecem wkroczy do ich życia - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 980 - czwartek, 16.07.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 980 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nanę i Poyraza całkowicie pochłoną szkice mebli. Do tego stopnia, że Maryam w końcu padnie, a Kilic z czułością zacznie się jej przyglądać. Aż w końcu i ją zacznie rysować. Tyle tylko, że nie dokończy, bo wreszcie i sam zaśnie, przez co nawet nie zdąży schować swojego dzieła, które rankiem wpadnie w ręce jego żony, bo to ona wstanie jako pierwsza.

W 980 odcinku serialu "Dziedzictwo" Maryam zacznie przyglądać się szkicowi kobiety i od razu zapyta o niego Poyraza, gdy ten wstanie. Wówczas Kilic bez zastanowienia wypali, że to właśnie nią narysował jako kobietę swoich marzeń, ale widząc jej reakcję szybko zmieni front!

- Rysunki są piękne, zwłaszcza ten. Kto to? - zainteresuje się Nana.

- Takie tam. Byłem zmęczony... i narysowałem kobietę moich marzeń - przyzna jej Poyraz.

- Kto nią jest? - zapyta go żona.

- Ty.... - odpowie jej szybko mąż, czym ogromnie ją zaskoczy.

Ecem okaże się kobietą ze snów Poyraza w 980 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Do tego stopnia, że w końcu w 980 odcinku serialu "Dziedzictwo" opisze jej przypadkową kobietę i to zupełnie do niej nie podobną, aby Nana nie skojarzyła, że to faktycznie może chodzić o nią. Tyle tylko, że wtedy i ona mocno się rozczaruje, gdyż będzie mieć nadzieję na to, że to właśnie będzie ona, ale opis temu zaprzeczy!

- Ty jesteś strasznie wścibska. Blondynka krótko obcięta. Byłoby super, gdyby miała niebieskie oczy - opisze ją Kilic.

- Naprawdę? Ładna - skwituje Maryam.

Jednak na szczęście w 980 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana uzna, że jest bezpieczna, bo przecież wymarzone kobiety nie spadają z nieba. Ale mocno się przeliczy, bo w tym przypadku właśnie tak będzie, co z resztą słusznie przewidzi Poyraz!

- Ale wymarzone kobiety, nie pojawiają się na zamówienie - zauważy Nana.

- Nie zamawiałem takiej wariatki jak ty, więc nigdy nie wiadomo - uzna Poyraz.

- Dzień dobry, Poyraz Kilic? - zapyta tajemnicza kobieta, która właśnie otworzy drzwi do jego warsztatu.

Nana nie wytrzyma z zazdrości o Poyraza i Ecem w 980 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 980 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nanę aż zamuruje. Tym bardziej, że kobieta będzie idealnie odpowiadać opisowi idealnej kobiety ze snów, którą chwilę wcześniej opisze jej mąż i która faktycznie zjawi się jak na zawołanie!

- Słucham? - zapyta.

- Ecem Tanrıverdi. Dzwonił do pana mój asystent - wyjaśni kobieta.

- To pani jest tym tajemniczym szefem? - domyśli się Poyraz, po czym zaprosi ją do środka - Proszę usiąść.

W tej chwili w 980 odcinku serialu "Dziedzictwo" Ecem ruszy w kierunku miejsca, ale po drodze potknie się o drewno. Ale na szczęście Poyraz zdoła ją złapać, co ogromnie ucieszy kobietę. W zupełnym przeciwieństwie do Nany, która poczuje jeszcze większą zazdrość. Oczywiście, Maryam spróbuje robić dobrą minę do złej gry, ale nie zdoła ukryć tego, co tak naprawdę czuje! Szczególnie, gdy parze tak dobrze będzie się rozmawiać, a klientka szybko nie wyjdzie z warsztatu!

- Wpadłam prosto w pańskie ramiona - zauważy Ecem.

- Przepraszam, chcieliśmy zdążyć z zamówieniem i nie zdążyliśmy posprzątać - wytłumaczy się przed nią Poyraz, po czym zapozna ją z Naną, która będzie patrzeć na nich srogim wzrokiem - Nana, moja żona.

- Miło mi - uśmiechnie się kobieta.

- Mnie również - odwzajemni się Maryam, ale jej mina będzie wskazywać na coś zupełnie innego!

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