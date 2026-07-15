Nadchodzi nowy film Ridleya Scotta. Jacob Elordi spróbuje przetrwać w przerażającym świecie postapo

Choć niektórzy twierdzą, że Ridley Scott już się skończył, legendarny reżyser i twórca m.in. "Gladiatora", "Łowcy androidów" i "Obcego - ósmego pasażera Nostromo" jeszcze może udowodnić, że w powiedzeniu "nawet największe talenty mają swój termin ważności" jest ziarno fałszu. Już w sierpniu do kin trafi bowiem jego najnowsze dzieło, postapokaliptyczny thriller "Gwiazdozbiór psa", oparty na cenionej powieści Petera Hellera. W roli głównej zobaczymy Jacoba Elordiego ("Euforia", "Frankenstein". "Saltburn").

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"Gwiazdozbiór psa" - o czym opowie nowy film Ridleya Scotta?

"Gwiazdozbiór psa" zapowiadany jest jako wciągający thriller osadzony w postapokaliptycznym świecie, gdzie podstawowy instynkt to przetrwanie, a zachowanie człowieczeństwa staje się świadomym wyborem. Film opowiada historię Higa, młodego pilota, który wraz z byłym żołnierzem Bangleyem stworzył uporządkowaną enklawę, odizolowaną od brutalnej rzeczywistości. Ich codzienność zostaje zakłócona, gdy Hig odbiera tajemniczy sygnał radiowy. To nieoczekiwane zdarzenie zmusza go do wyruszenia w nieznane - w podróż w poszukiwaniu nadziei i człowieczeństwa, w które nie przestaje wierzyć.

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"Gwiazdozbiór psa" zmierza do kin. Obsada i data premiery

W obsadzie, oprócz Jacoba Elordiego, znaleźli się m.in. Josh Brolin, Margaret Qualley, Guy Pearce, Benedict Wong oraz Allison Janney. Scenariusz napisał Mark L. Smith, a producentami są Ridley Scott, Michael Pruss, Mark L. Smith i Cliff Roberts. "Gwiazdozbiór psa" trafi do kin już 28 sierpnia.

"Gwiazdozbiór psa" - zwiastun

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