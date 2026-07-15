Ślub Natalki w "M jak miłość" bez Marka i Ewy. Zaskakująca nieobecność ojca

Marek nie wróci na ślub Natalki w nowym sezonie "M jak miłość"?

Najnowsze zdjęcia z planu nadchodzącego sezonu "M jak miłość" dobitnie świadczą o tym, że ekipa realizuje obecnie sceny wyczekiwanego ślubu Natalki i Adama Karskiego. W tłumie weselników nie widać jednak ani Marka Mostowiaka, ani Ewy. Ich nieobecność natychmiast rzuca się w oczy, ponieważ ciężko wyobrazić sobie ten szczególny moment w życiu młodej kobiety bez ojca, który otoczył ją ojcowską miłością i wychował. Wiele wskazuje na to, że krewni przebywający na stałe w Australii znów zostaną wyłączeni z głównych wydarzeń serialu.

Marek wychował Natalkę, ale znów zabraknie go w najważniejszym momencie

Mimo że Marek nie jest biologicznym ojcem Natalki, przez wiele lat stanowił dla niej najpewniejsze oparcie. Wraz z Ewą zbudowali silny dom, a po przeprowadzce do Australii kontynuowali wspieranie bliskich. To właśnie na ten odległy kontynent udały się Ula (Iga Krefft) i Natalka w momentach życiowych kryzysów. Policjantka zdecydowała się jednak na powrót do Grabiny, by zacząć wszystko od początku. Teraz przygotowuje się do kolejnego przełomowego wydarzenia, jakim jest małżeństwo z Adamem Karskim.

Na planie serialu trwają już prace nad scenami zaślubin. Potwierdzono, że w ceremonii wezmą udział Barbara (Teresa Lipowska), Marysia (Małgorzata Pieńkowska), Hania (Wiktoria Basik), Bartek (Arkadiusz Smoleński) wraz z Dorotą (Iwona Rejzner) oraz inni krewni panny młodej, jednak brak sygnałów o ewentualnym przylocie Marka i Ewy do kraju. A przecież to właśnie Marek byłby najbardziej oczywistą osobą do poprowadzenia Natalki do ołtarza.

Powrót Marka do "M jak miłość" wydarzył się w ostatnich latach

Od momentu rozstania Kacpra Kuszewskiego z produkcją, twórcy rzadko nawiązują do postaci Marka. Bohater rzekomo utrzymuje więzi z bliskimi, jednak zazwyczaj dzieje się to poza kadrem. Odstępstwem od tej reguły był świąteczny epizod z 2022 roku, kiedy Kuszewski faktycznie powrócił na ekran jako Marek, zjawiając się na wigilijnej kolacji w Grabinie. Był to jednak odcinek specjalny, niepowiązany bezpośrednio z głównym wątkiem. Ewy wtedy nie było u jego boku.

Od tamtego wydarzenia postać Marka nie pojawiała się w standardowych odcinkach "M jak miłość". Wszystko wskazuje więc na to, że uroczystość Natalki również odbędzie się bez niego. W takiej sytuacji głównym oparciem dla panny młodej zostanie Barbara, która od dłuższego czasu wspiera wnuczkę w kluczowych życiowych wyborach i była przy niej także w chwilach zwątpienia co do ślubu z Adamem. To zapewne seniorka rodu, a nie ojciec, będzie towarzyszyć Natalce w dniu zaślubin.

M jak miłość. Tak Teresa Lipowska obchodziła urodziny na planie serialu