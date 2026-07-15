Ślub Natalki w "M jak miłość" bez Marka i Ewy. Zaskakująca nieobecność ojca

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-07-15 14:57

Czy Marek Mostowiak (Kacper Kuszewski) powróci do "M jak miłość" z okazji ślubu Natalki (Dominika Suchecka) z Adamem (Patryk Szwichtenberg)? Rozpoczęto kręcenie scen tej uroczystości na potrzeby nadchodzących odcinków, jednak wśród zgromadzonych gości nie widać serialowego ojca ani Ewy (Dominika Kluźniak). Wygląda na to, że scenarzyści znów nie przewidzieli ich wizyty w Grabinie, chociaż trudno wyobrazić sobie, by Marek nie poprowadził córki do ołtarza. Czy naprawdę go zabraknie?

Uśmiechnięty Marek Mostowiak patrzący w górę. O jego nieobecności na ślubie córki w M jak miłość przeczytasz na Eska.
Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe M jak miłość świąteczny odcinek specjalny. Wigilia Mostowiaków. Marek (Kacper Kuszewski), Barbara (Teresa Lipowska)

Marek nie wróci na ślub Natalki w nowym sezonie "M jak miłość"?

Najnowsze zdjęcia z planu nadchodzącego sezonu "M jak miłość" dobitnie świadczą o tym, że ekipa realizuje obecnie sceny wyczekiwanego ślubu Natalki i Adama Karskiego. W tłumie weselników nie widać jednak ani Marka Mostowiaka, ani Ewy. Ich nieobecność natychmiast rzuca się w oczy, ponieważ ciężko wyobrazić sobie ten szczególny moment w życiu młodej kobiety bez ojca, który otoczył ją ojcowską miłością i wychował. Wiele wskazuje na to, że krewni przebywający na stałe w Australii znów zostaną wyłączeni z głównych wydarzeń serialu.

Marek wychował Natalkę, ale znów zabraknie go w najważniejszym momencie

Mimo że Marek nie jest biologicznym ojcem Natalki, przez wiele lat stanowił dla niej najpewniejsze oparcie. Wraz z Ewą zbudowali silny dom, a po przeprowadzce do Australii kontynuowali wspieranie bliskich. To właśnie na ten odległy kontynent udały się Ula (Iga Krefft) i Natalka w momentach życiowych kryzysów. Policjantka zdecydowała się jednak na powrót do Grabiny, by zacząć wszystko od początku. Teraz przygotowuje się do kolejnego przełomowego wydarzenia, jakim jest małżeństwo z Adamem Karskim.

Na planie serialu trwają już prace nad scenami zaślubin. Potwierdzono, że w ceremonii wezmą udział Barbara (Teresa Lipowska), Marysia (Małgorzata Pieńkowska), Hania (Wiktoria Basik), Bartek (Arkadiusz Smoleński) wraz z Dorotą (Iwona Rejzner) oraz inni krewni panny młodej, jednak brak sygnałów o ewentualnym przylocie Marka i Ewy do kraju. A przecież to właśnie Marek byłby najbardziej oczywistą osobą do poprowadzenia Natalki do ołtarza.

Powrót Marka do "M jak miłość" wydarzył się w ostatnich latach

Od momentu rozstania Kacpra Kuszewskiego z produkcją, twórcy rzadko nawiązują do postaci Marka. Bohater rzekomo utrzymuje więzi z bliskimi, jednak zazwyczaj dzieje się to poza kadrem. Odstępstwem od tej reguły był świąteczny epizod z 2022 roku, kiedy Kuszewski faktycznie powrócił na ekran jako Marek, zjawiając się na wigilijnej kolacji w Grabinie. Był to jednak odcinek specjalny, niepowiązany bezpośrednio z głównym wątkiem. Ewy wtedy nie było u jego boku. 

Od tamtego wydarzenia postać Marka nie pojawiała się w standardowych odcinkach "M jak miłość". Wszystko wskazuje więc na to, że uroczystość Natalki również odbędzie się bez niego. W takiej sytuacji głównym oparciem dla panny młodej zostanie Barbara, która od dłuższego czasu wspiera wnuczkę w kluczowych życiowych wyborach i była przy niej także w chwilach zwątpienia co do ślubu z Adamem. To zapewne seniorka rodu, a nie ojciec, będzie towarzyszyć Natalce w dniu zaślubin.

M jak miłość. Tak Teresa Lipowska obchodziła urodziny na planie serialu
M jak miłość. Marek i Ewa nie wrócą na ślub Natalki i Adama! Mostowiak nie poprowadzi córki do ołtarza. Nie tylko ich zabraknie - ZDJĘCIA
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