Malcolm i Stomil wracają. Ruszyły zdjęcia do "Eskapady XD", znamy pierwsze szczegóły fabularne

"Eskapada XD" - ruszyły zdjęcia to kolejnej odsłony polskiego hitu komediowego

Serial ponownie skupi się na absurdach codziennych sytuacji i bohaterach próbujących ogarnąć kolejny etap (prawie) dorosłego życia. W tej odsłonie powrócą również inni dobrze znani bohaterowie z uniwersum XD, a obok nich pojawią się nowe postaci, które mocno skomplikują życie Malcolma i Stomila.

"Edukacja XD" - rozmawiamy z Tomaszem Włosokiem, serialowym Malcolmem

Od początku widzieliśmy, jak dużym zainteresowaniem widzów CANAL+ cieszy się uniwersum XD, dlatego rozwijanie tego świata o kolejne historie było dla nas naturalnym krokiem. Wierzymy, że "Eskapada XD" zachowuje charakterystyczny humor i energię poprzednich odsłon, a jednocześnie otwiera naszych widzów na nowe tematy - mówi Adriana Sławińska, dyrektorka ds. programowych CANAL+ Polska

Malcolm i Stomil wkraczają w dorosłość

Za kamerą spotykają się twórcy odpowiedzialni za sukces "Emigracja XD" oraz "Edukacja XD" - Łukasz Kośmicki jako reżyser i współscenarzysta oraz Malcolm XD jako współscenarzysta i producent kreatywny.

Bardzo się cieszę, że razem z Malcolmem XD możemy dalej rozwijać ten świat i bohaterów wkraczających w kolejny etap życia. W "Eskapadzie XD" Malcolma i Stomila dopada w końcu dorosłość, ale "na szczęście" cały czas mają wyjątkowy talent do stwarzania sytuacji, które szybko wymykają się spod kontroli - Łukasz Kośmicki, reżyser

Producentami wykonawczymi serialu ze strony Jake Vision DGA Studio są Dorota Kośmicka i Jan Kępiński. W rolach głównych powrócą Tomasz Włosok i Michał Balicki. Przewidywana data premiery "Eskapady XD" nie jest obecnie znana. (informacja prasowa)

