Problemy Poyraza zaczęły się już w odcinku 929, gdy w jego kurtce znaleziono narkotyki. Nana chciała wtedy odejść razem z Yusufem, a Poyraz błagał ją o jeden dzień na udowodnienie swojej niewinności. Jeszcze tego samego dnia razem z Mertem trafił na ślad człowieka, który podrzucił mu narkotyki. W odcinku 930 sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała, ponieważ podejrzany uciekł w ostatniej chwili, a za całą intrygą stał Semih. W odcinku 931 prawda zaczęła wychodzić na jaw – Cansel odkryła, że to właśnie jej brat celowo wrabia Poyraza.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 932

Rustem ustala miejsce pobytu Ismaila – człowieka wynajętego do wykonania brudnej roboty przeciwko Poyrazowi. Informacja natychmiast trafia do chłopaka, który bez chwili zwłoki rusza na miejsce wraz z ludźmi z dzielnicy. Akcja kończy się sukcesem – Ismail zostaje schwytany i obezwładniony.

Choć bandyta uparcie milczy i nie chce zdradzić nazwiska zleceniodawcy, w ręce Poyraza trafia jego telefon komórkowy. To właśnie dzięki wiadomościom i historii połączeń chłopakom udaje się odkryć, że za wszystkim stoi tajemniczy „Szef”. Poyraz szybko przygotowuje pułapkę, by wreszcie schwytać człowieka odpowiedzialnego za zniszczenie jego życia.

Wkrótce okazuje się, że „Szefem” jest Semih. Mężczyzna nieświadomie zbliża się prosto do zastawionej zasadzki i wydaje się, że tym razem nie zdoła uciec. W ostatniej chwili sytuację odwraca jednak Cansel. Kobieta decyduje się ostrzec brata i dzwoni do niego tuż przed wpadką. Jeden telefon wystarcza, by Semih uniknął schwytania, a cały plan Poyraza legł w gruzach.

9

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 932. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: