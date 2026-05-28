Przemyt na A1 w Śląskiem. W ciężarówce kontrabanda warta 15 milionów złotych

Akcja na MOP-ie przy autostradzie A1. W naczepie ukryto tony tytoniu

Do spektakularnego zatrzymania doszło dzięki współpracy funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Służby Celno-Skarbowej z Warszawy. Na podstawie wcześniejszych ustaleń operacyjnych wytypowali oni ciężarówkę, która mogła przewozić nielegalny towar. Pojazd został zatrzymany do kontroli na jednym z Miejsc Obsługi Podróżnych przy autostradzie A1 w województwie śląskim. Za kierownicą siedział 34-letni obywatel Białorusi, który nie spodziewał się inspekcji. Już po otwarciu naczepy podejrzenia funkcjonariuszy się potwierdziły, ponieważ na podłodze rozsypany był charakterystyczny pył i susz tytoniowy, a w środku stały palety z kartonami.

Tytoń wart 15 milionów złotych. Przemyt był sprytnie zamaskowany

Szczegółowa kontrola ładunku pozwoliła ustalić skalę przemytu. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 14,5 tony tytoniu do palenia, który nie posiadał wymaganych prawem polskich znaków akcyzy. Czarnorynkowa wartość towaru została oszacowana na ponad 15 milionów złotych. Przemytnicy próbowali zalegalizować transport, posługując się fałszywą dokumentacją. Zgodnie z nią, w naczepie miały znajdować się „odpady tytoniowe”, czyli „tobacco waste”. Oficjalna trasa przejazdu miała prowadzić z Włoch bezpośrednio na Litwę, co prawdopodobnie miało uśpić czujność służb.

Kierowcy grozi więzienie. Śledztwo nadzoruje prokuratura w Lublińcu

Zatrzymany kierowca musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Za magazynowanie i przewóz tak dużej ilości wyrobów tytoniowych bez akcyzy grozi mu wysoka kara grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie. Całość czynności odbywa się pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lublińcu. Śledczy podkreślają, że sprawa jest rozwojowa, co może oznaczać, że wkrótce mogą nastąpić kolejne zatrzymania osób powiązanych z tym procederem.

Uderzenie w szarą strefę. Nielegalny tytoń to gigantyczne straty dla budżetu

Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi to poważny problem, który generuje ogromne straty dla budżetu państwa. Zyski z tego procederu często zasilają zorganizowane grupy przestępcze, a brak opłaconych podatków i akcyzy to uszczuplenia sięgające milionów złotych. Tego typu działalność zakłóca również zdrową konkurencję na rynku, uderzając w legalnie działających przedsiębiorców. Dodatkowo konsumenci, którzy kupują wyroby z nielegalnych źródeł, narażają swoje zdrowie, ponieważ produkty te nie podlegają żadnym kontrolom jakości.

Źródło: Policja.pl