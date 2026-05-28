W poprzednich odcinkach śledztwo wokół zwłok znalezionych w lesie nabrało tempa. W odcinku 929 rozpoczęto dochodzenie w sprawie zamordowanej kobiety, a Derya robiła wszystko, by ukryć fakt, że ofiarą jest jej siostra Leyla. W odcinku 930 prokuratorka posunęła się jeszcze dalej i zaczęła planować sfałszowanie wyników badań DNA, aby zatrzeć ślady. Z kolei w odcinku 931 sabotowała śledztwo i desperacko próbowała nie dopuścić do ujawnienia tożsamości ofiary.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 932

Derya przeżywa prawdziwy koszmar, gdy nagle przypomina sobie, że w noc zabójstwa swojej siostry zgubiła w zagajniku łańcuszek. Kobieta zdaje sobie sprawę, że jeśli biżuteria zostanie odnaleziona przez śledczych, wszystkie jej sekrety mogą wyjść na jaw. Gdy razem z Feritem i Ayse wraca na miejsce zbrodni, prokuratorka dyskretnie odnajduje zgubę i szybko podnosi ją z ziemi.

Ten moment nie umyka jednak uwadze Ayse. Policjantka natychmiast zaczyna łączyć fakty i dochodzi do wniosku, że zachowanie Deryi jest wyjątkowo podejrzane. Według niej tylko osoba mająca coś wspólnego z morderstwem mogłaby tak nerwowo reagować podczas wizyty w lesie. Ayse otwarcie sugeruje więc, że prokuratorka może być zamieszana w zabójstwo.

Ferit stanowczo odrzuca tę teorię. Nie potrafi uwierzyć, że ich znajoma mogłaby dopuścić się tak potwornej zbrodni. Między partnerami wybucha gwałtowna kłótnia, ponieważ Ayse jest przekonana, że intuicja jej nie myli, a Ferit uważa oskarżenia wobec Deryi za absurdalne i niesprawiedliwe.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 932. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

