Interwencja policji w Żarach. Uratowali młodą kobietę w ostatniej chwili

Interwencja policji w powiecie żarskim. Funkcjonariusze dotarli w ostatniej chwili

Zgłoszenie o dramatycznej sytuacji na terenie powiatu żarskiego wpłynęło do dyżurnego po godzinie 15:00 w środę, 27 maja. Informacja dotyczyła bezpośredniego zagrożenia życia młodej kobiety, która przechodziła poważne załamanie emocjonalne. Patrol policji natychmiast udał się pod wskazany adres, gdzie liczyła się każda sekunda, aby zapobiec tragedii. Funkcjonariusze na miejscu podjęli akcję ratunkową, udzielając kobiecie niezbędnej pomocy przedmedycznej i zapewniając jej bezpieczeństwo aż do przybycia zespołu ratownictwa medycznego, któremu została przekazana kilka minut później.

Jak reagować w kryzysie? Policja apeluje o czujność i wskazuje, gdzie szukać pomocy

Policja po tej interwencji podkreśla, jak ważna jest reakcja otoczenia na niepokojące sygnały w zachowaniu bliskich osób. Izolowanie się od znajomych, rezygnacja czy wypowiedzi świadczące o problemach z radzeniem sobie z codziennością to sygnały, których nie wolno ignorować. Zwykła rozmowa, okazanie wsparcia, a w sytuacjach nagłych natychmiastowe powiadomienie służb dzwoniąc na numer alarmowy 112, może ocalić czyjeś życie. Pamiętajmy, że w kryzysie emocjonalnym można i należy szukać wsparcia u specjalistów, a proszenie o pomoc to odwaga, nie słabość.

Źródło: Policja.pl