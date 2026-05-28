Spis treści
W poprzednim odcinku (399) Maria oskarżyła Verę o kradzież pieniędzy, a Virtudes zbagatelizowała atak duszności, który zdaniem lekarza był reakcją na chemię. Alonso rozpaczał po stracie syna, a Ayala osaczał Margaritę, która jeszcze nie ma pojęcia, co oznaczają zaloty hrabiego.
„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 400
Służba pałacowa przeżywa chwile prawdziwego horroru, gdy nieprzewidywalna Jimena bez zapowiedzi zjawia się w pałacowej kuchni, wywołując swoją obecnością ogromny niepokój i sprawiając, że przerażeni pracownicy natychmiast przypominają sobie jej niedawną próbę spalenia ich żywcem.
Tymczasem na salonach markiza Cruz nie kryje wściekłości i urządza Alonsowi karczemną awanturę, mając do męża ogromne pretensje o to, że ten próbuje ingerować w sprawy prywatne i swatać Margaritę z hrabią de Ayala, co krzyżuje jej własne, snute od dawna plany.
Zdesperowana Jimena postanawia wykorzystać resztki swoich wpływów i oficjalnie prosi Alonsa oraz Cruz o pomoc w odbudowaniu jej zniszczonej relacji z Manuelem, starając się zmusić teściów do wywarcia nacisku na krnąbrnego syna.
W tym samym czasie w cieniu tych wydarzeń kapitan Lorenzo konsekwentnie i bezwzględnie umacnia swoją pozycję w "dżemowym" interesie, a zakochany
Salvador panikuje przed ślubem. Niespodziewanie zaczyna poważnie wątpić w sens swojego autorskiego pomysłu z organizacją próbnego, symbolicznego ślubu z Marią Fernandez, obawiając się konsekwencji.
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 400. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)