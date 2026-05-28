Kolizja w Trzebuczy. 20-latek bez prawa jazdy jechał autem z odciętym dachem

Kolizja w Trzebuczy i ucieczka kierowcy

Do groźnego zdarzenia doszło 20 maja w miejscowości Trzebucza pod Węgrowem. Według ustaleń policji, młody mężczyzna kierujący Renault nie zastosował się do przepisów i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącej kierującej Volvo. W wyniku zderzenia pojazdów kobieta z Volvo wymagała przewiezienia do szpitala, na szczęście jednak nie odniosła poważniejszych obrażeń. Sprawca kolizji, zamiast udzielić pomocy, porzucił swój pojazd i uciekł pieszo z miejsca zdarzenia, licząc na uniknięcie odpowiedzialności.

Samoróbka bez dachu i kierowca bez prawa jazdy

Intensywna praca węgrowskich policjantów pozwoliła błyskawicznie namierzyć i zatrzymać sprawcę w jego miejscu zamieszkania. Prawdziwe zdumienie funkcjonariuszy wywołał jednak stan techniczny porzuconego pojazdu. Renault, którym poruszał się 20-latek, miało własnoręcznie odcięty dach, co czyniło z niego prowizoryczny i skrajnie niebezpieczny „kabriolet”. Co więcej, w trakcie dalszych czynności okazało się, że młody mężczyzna nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a stan techniczny auta stwarzał realne zagrożenie dla wszystkich na drodze.

Poważne zarzuty i dozór policyjny dla 20-latka

Nieodpowiedzialne zachowanie 20-latka będzie miało poważne konsekwencje prawne. Mężczyzna usłyszał zarzut z artykułu 178d Kodeksu karnego, który dotyczy rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Za to przestępstwo grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci dozoru policyjnego. Dodatkowo młody kierowca odpowie również za kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień.

Źródło: Policja.pl