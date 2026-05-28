Zatrzymanie włamywaczy w Poznaniu. Kradli lasery z salonów kosmetycznych za 600 tys. zł

Włamanie pod Poznaniem. Kradzież lasera wartego 200 tys. zł

Seria zuchwałych kradzieży rozpoczęła się na początku kwietnia 2026 roku od włamania w Palędziu, w gminie Dopiewo pod Poznaniem. Sprawcy, działając pod osłoną nocy i z zasłoniętymi twarzami, dostali się do kliniki stomatologiczno-kosmetycznej po wcześniejszym podważeniu okna. Z wnętrza lokalu skradziono specjalistyczny laser do zabiegów kosmetycznych wraz z cennymi, dedykowanymi głowicami. Właściciel oszacował poniesione straty na kwotę blisko 200 tysięcy złotych, a sprawą od razu zajęli się śledczy.

Zuchwały skok w Jarocinie. Złodzieje wybili witrynę i ukradli sprzęt za 400 tysięcy

Kolejny raz złodzieje uderzyli miesiąc później, w nocy z 7 na 8 maja 2026 roku. Tym razem ich celem stał się salon kosmetyczny w Jarocinie, gdzie działali z jeszcze większą bezczelnością i determinacją. Ubrani w kominiarki sprawcy nie przejmowali się zabezpieczeniami i po prostu wybili szybę w witrynie, aby dostać się do środka. Ich łupem padły kolejne dwa profesjonalne lasery, głowice oraz inny sprzęt medyczny. W tym przypadku wartość skradzionego mienia przekroczyła 400 tysięcy złotych.

Błyskawiczna akcja policji w Poznaniu. Kryminalni zatrzymali trzech mężczyzn

Sprawą serii włamań zajęli się kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Śledczy dokładnie analizowali monitoring, zabezpieczone na miejscach zdarzeń ślady i szybko ustalili, że za oba skoki odpowiada ta sama grupa przestępcza. Przełom nastąpił błyskawicznie, ponieważ już kilka godzin po włamaniu w Jarocinie policjanci wytypowali podejrzanych. W wyniku zsynchronizowanej akcji przeprowadzonej 8 maja na terenie Poznania i Komornik zatrzymano trzech obywateli Polski w wieku od 41 do 55 lat.

Odzyskano skradziony sprzęt, ale to nie wszystko. Włamywaczom grozi 10 lat więzienia

Podczas przeszukania samochodu i mieszkań zatrzymanych funkcjonariusze odnaleźli cały sprzęt skradziony z salonu w Jarocinie, którego wartość oszacowano na ponad 412 tysięcy złotych. To jednak nie był koniec odkryć, gdyż w ręce policji wpadły również narkotyki oraz kradzione tablice rejestracyjne. Dalsze działania operacyjne zaprowadziły śledczych do województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie udało się odzyskać część mienia pochodzącego z pierwszego włamania w gminie Dopiewo. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty kradzieży z włamaniem, a na wniosek prokuratora dwóch z nich trafiło do aresztu tymczasowego. Za popełnione czyny grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl