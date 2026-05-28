Powstał serial o polskich influencerkach. Znamy pierwsze bohaterki "Girls of Warsaw"

Prime Video zapowiada, że za sprawą "Girls of Warsaw" widzowie zostaną zabrani do świata czterech czołowych polskich influencerek ukazując zarówno ich aktywność znaną z mediów społecznościowych, lecz przede wszystkim mniej znana stronę ich życia, pozostającą poza zasięgiem kamer i starannie wyselekcjonowanych treści. W sześcioodcinkowym serialu zobaczymy między innymi Jessicę Mercedes oraz Klaudię Sadownik, a pozostałe uczestniczki serialu zostaną ogłoszone w nadchodzących tygodniach.

"Girls of Warsaw" - Prime Video zapowiada serial o polskich influencerkach

W oficjalnym opisie fabuły czytamy, że "Girls of Warsaw" opowie o fenomenie jednej z najbardziej fascynujących, a zarazem niejednoznacznych i niezrozumianych współcześnie profesji. Serial z bliska przyjrzy się codzienności kobiet żyjących "na widoku", pod nieustanną presją milionów obserwatorów. Kamera będzie towarzyszyć im zarówno w momentach spektakularnych sukcesów, jak i w chwilach zwątpienia, zmęczenia czy samotności - emocji i wydarzeń, których na co dzień nie widać w mediach społecznościowych.

"Girls of Warsaw" - uczestniczki

Kolejne nazwiska mają być ogłaszane w najbliższych tygodniach, jednak wiemy już, że pierwszymi gwiazdami "Girls of Warsaw" są:

Jessica Mercedes - jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie mody i influencer marketingu, która jako jedna z pierwszych w Polsce zbudowała markę osobistą o międzynarodowym zasięgu;

- jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie mody i influencer marketingu, która jako jedna z pierwszych w Polsce zbudowała markę osobistą o międzynarodowym zasięgu; Klaudia Sadownik - znana z charakterystycznego poczucia humoru i dużego dystansu do siebie, której treści łączą stylizacje modowe, triki urodowe i humorystyczne obserwacje na temat branży influencerskiej.

"Girls of Warsaw" to kolejny owoc współpracy Prime Video i Papaya Films, po produkcjach dokumentalnych "Lewandowski - Nieznany", "Kuba", "Szczęsny" oraz serialu o Dorocie Rabczewskiej - "DODA". Producentem serialu jest Kacper Sawicki, a showrunnerką Magda Smoleńska.