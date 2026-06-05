Maja Chwalińska w finale Roland Garros: TRANSMISJA. Gdzie oglądać? O której godzinie?

Maja Chwalińska - Mirra Andreeva w finale Roland Garros 2026

Maja Chwalińska ma szansę na zwycięstwo w Roland Garros 2026. Już wejście do półfinału było dla niej rekordowym sukcesem. Jeszcze kilka tygodni temu nikt się nie spodziewał, że to nie Iga Świątek, a Maja Chwalińska będzie Polką walczącą o trofeum. Maja awansowała na French Open z kwalifikacji. Jej droga przez turniej jest spektakularna. W pófinale zmierzyła się z Rosjanką Dianą Sznajder. Tam udało jej się wygrać 2:0. Teraz zawalczy w ostatnim meczu, w którym stawką jest puchar i historyczny sukces w karierze. Tym razem jej rywalką będzie inna zawodniczka z Rosji - Mirra Andriejewa. Czy Chwalińska będzie miała dużo szczęścia i pokona przeciwniczkę? Czy uda jej się dokonać szokującego zwycięstwa? Przekonamy się 6 czerwca. Gdzie będzie można znaleźć transmisję z tego wydarzenia? O której godzinie odbędzie się finał Roland Garros 2026?

ZOBACZ TAKŻE: Maja Chwalińska z potężną premią we Francji. Tyle zarobiła polska tenisistka za finał turnieju

Maja Chwalińska - Diana Sznajder w półfinale Roland Garros. Sensacyjny pojedynek w Paryżu

Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa: TRANSMISJA

Gdzie można obejrzeć mecz Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa? Transmisja z finału Roland Garros 2026 będzie dostępna dla wszystkich Polaków w telewizji naziemnej! Mecz będzie można obejrzeć na antenie stacji TVN. Relacja na żywo będzie dostępna także na kanale Eurosport 1. Internauci również będą mogli obejrzeć finał French Open 2026 z udziałem Mai Chwalińskiej. Mecz będzie dostępny online dla użytkowników platform Player oraz HBO Max.

29

Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa: GODZINA

O której godzinie odbędzie się mecz finałowy w singlu kobiet na Roland Garros 2026? Harmonogram jest już znany. Zgodnie z zapowiedziami, mecz Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa ma rozpocząć się około godziny 15:00.