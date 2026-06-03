Maja Chwalińska - Diana Sznajder: transmisja w TV i online. Kiedy i gdzie oglądać półfinał Roland Garros 2026?

Mecz Maja Chwalińska - Diana Sznajder: GODZINA

O której godzinie rozpocznie się mecz Mai Chwalińskiej z Dianą Sznajder na Roland Garros 2026? Fani tenisa ziemnego nie chcą przegapić ani minuty jednego z najważniejszych meczów w karierze największej polskiej gwiazdy. Według harmonogramu turnieju mecz Maja Chwalińska - Diana Sznajder odbędzie się 4 czerwca 2026 w godzinach popołudniowych. Prawdopodobnie będzie to około 17:00. Dokładna godzina nie została jeszcze potwierdzona.

Maja Chwalińska kontra Anna Kalinska w Roland Garros

Mecz Maja Chwalińska - Diana Sznajder: TRANSMISJA

Gdzie można obejrzeć mecz Maja Chwalińska - Diana Sznajder? Transmisja z półfinału French Open 2026 będzie dostępna dla Polaków w telewizji i w internecie! Mecz będzie można obejrzeć na antenie stacji Eurosport 1. Internauci również będą mogli obejrzeć półfinał Roland Garros z udziałem Polki. Relacja na żywo będzie dostępna online. Transmisję można znaleźć w ofercie platform Player i HBO Max.

33

Roland Garros 2026 - kiedy finał?

Kiedy odbędzie się finał Roland Garros 2026? Koniec wydarzenia zaplanowano na sobotę, 6 czerwca 2026. Jeśli Maja Chwalińska wygra z Rosjanką, zawalczy o puchar w ostatecznym meczu. Kto może być jej rywalką? Przeciwniczką Chwalińskiej lub Sznajder będzie zwyciężczyni drugiego półfinału - Marta Kostiuk lub Mirra Andriejewa.

Maja Chwalińska w półfinale Roland Garros 2026

Maja Chwalińska niespodziewanie znalazła się w pófinale turnieju kobiet na French Open 2026. Tym samym po raz kolejny reprezentacja Polski będzie obecna w pófinale zawodów Roland Garros. Po eliminacji Igi Świątek wydawało się to niemożliwe, ale Chwalińska postanowiła zaskoczyć. W czwartej rundzie Polka pokonała Diane Parry z Francji, a dwa dni później Rosjankę Annę Kalinską. Jak śledzić jej półfinałowy mecz z Dianą Sznajder?

ZOBACZ TAKZE: Tyle Maja Chwalińska zarobiła już na kortach Roland Garros