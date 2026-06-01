Tyle Maja Chwalińska zarobiła już na kortach Roland Garros

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-06-01 14:36

Turniej Roland Garros 2026 wkracza w decydującą fazę, a Maja Chwalińska po świetnych występach stanie do walki o ćwierćfinał. Prestiżowa rywalizacja we Francji wiąże się z gigantycznymi wypłatami. Zwycięzcy turniejów singlowych zgarną aż 2,8 miliona euro. Zobacz, jak prezentują się oficjalne premie finansowe i jaka kwota zasiliła już konto polskiej zawodniczki.

Roland Garros PREMIE: Ile zarobiła Maja Chwalińska? Nagrody pieniężne w Paryżu są bardzo wysokie!

i

Autor: Dimitar Dilkoff/ East News

Maja Chwalińska sprawiła w Paryżu kolejną niespodziankę i zagra o półfinał Roland Garros. Polka do głównej drabinki przebiła się w kwalifikacjach, więc ma już w nogach aż siedem meczów. W sobotnim pojedynku z Marią Sakkari w pierwszym secie zmęczenie dało o sobie znać, ale potem czarodziejka Maja znowu użyła swojej magii. I kompletnie rozmontowała tenis coraz bardziej bezradnej Greczynki, nękając ją skrótami, lobami, slajsami i mocno rotowanymi piłkami. Wygrała 1:6, 6:3, 6:2, awansując do 4. rundy. W boju o ćwierćfinał zagrała jeszcze lepiej i ograła 6:3, 6:2 Francuzkę Diane Parry. Rywalka nie miała zupełnie pomysłu, jak nawiązać rywalizację z błyskotliwą Polką.

Mama Mai Chwalińskiej pęka z dumy i opisuje córkę: Jest skupiona i bardzo wrażliwa [WYWIAD]

Maja Chwalińska w ćwierćfinale Roland Garros zagra z Anną Kalinską. Rosjanka (nr 24 WTA) w 4. rundzie pokonała 6:4, 2:6, 7:6(10-7) reprezentującą od niedawna Austrię Anastazję Potapową. Będzie to pierwszy pojedynek Chwalińskiej z Kalinską

Ile zarobiła Maja Chwalińska w Roland Garros? 

Maja Chwalińska za awans do ćwierćfinału Roland Garros zarobiła już 470 tys. euro. Jeżeli awansuje do półfinału, gwarantowana premia wzrośnie do 750 tys. euro. To oczywiście kwoty brutto, a podatki od wysokich nagród we Francji są bardzo wysokie - ok. 45 procent trzeba oddać fiskusowi.

Premie w turniejach singla Roland Garros 2026:

  • Mistrzowie - 2,8 mln euro
  • Finaliści - 1,4 mln euro
  • 1/2 finału - 750 tys. euro
  • 1/4 finału - 470 tys. euro
  • 4. runda - 285 tys. euro
  • 3. runda - 187 tys. euro
  • 2. runda - 130 tys. euro
  • 1. runda - 87 tys. euro
QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka

Roland Garros 2026: Oficjalne pule nagród dla singlistów

Organizatorzy paryskiego turnieju przygotowali gigantyczne stawki dla uczestników na poszczególnych szczeblach drabinki.

  • Triumfatorzy turnieju – 2,8 mln euro
  • Uczestnicy meczu finałowego – 1,4 mln euro
  • Awans do półfinału – 750 tys. euro
  • Udział w ćwierćfinale – 470 tys. euro
  • Przejście do 4. rundy – 285 tys. euro
  • Występ w 3. rundzie – 187 tys. euro
  • Gra w 2. rundzie – 130 tys. euro
  • Mecz otwarcia (1. runda) – 87 tys. euro
Roland Garros