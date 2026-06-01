Tyle Maja Chwalińska zarobiła już na kortach Roland Garros

Maja Chwalińska sprawiła w Paryżu kolejną niespodziankę i zagra o półfinał Roland Garros. Polka do głównej drabinki przebiła się w kwalifikacjach, więc ma już w nogach aż siedem meczów. W sobotnim pojedynku z Marią Sakkari w pierwszym secie zmęczenie dało o sobie znać, ale potem czarodziejka Maja znowu użyła swojej magii. I kompletnie rozmontowała tenis coraz bardziej bezradnej Greczynki, nękając ją skrótami, lobami, slajsami i mocno rotowanymi piłkami. Wygrała 1:6, 6:3, 6:2, awansując do 4. rundy. W boju o ćwierćfinał zagrała jeszcze lepiej i ograła 6:3, 6:2 Francuzkę Diane Parry. Rywalka nie miała zupełnie pomysłu, jak nawiązać rywalizację z błyskotliwą Polką.

Mama Mai Chwalińskiej pęka z dumy i opisuje córkę: Jest skupiona i bardzo wrażliwa [WYWIAD]

Maja Chwalińska w ćwierćfinale Roland Garros zagra z Anną Kalinską. Rosjanka (nr 24 WTA) w 4. rundzie pokonała 6:4, 2:6, 7:6(10-7) reprezentującą od niedawna Austrię Anastazję Potapową. Będzie to pierwszy pojedynek Chwalińskiej z Kalinską

Ile zarobiła Maja Chwalińska w Roland Garros?

Maja Chwalińska za awans do ćwierćfinału Roland Garros zarobiła już 470 tys. euro. Jeżeli awansuje do półfinału, gwarantowana premia wzrośnie do 750 tys. euro. To oczywiście kwoty brutto, a podatki od wysokich nagród we Francji są bardzo wysokie - ok. 45 procent trzeba oddać fiskusowi.

Premie w turniejach singla Roland Garros 2026:

Mistrzowie - 2,8 mln euro

Finaliści - 1,4 mln euro

1/2 finału - 750 tys. euro

1/4 finału - 470 tys. euro

4. runda - 285 tys. euro

3. runda - 187 tys. euro

2. runda - 130 tys. euro

1. runda - 87 tys. euro

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Roland Garros 2026: Oficjalne pule nagród dla singlistów

Organizatorzy paryskiego turnieju przygotowali gigantyczne stawki dla uczestników na poszczególnych szczeblach drabinki.