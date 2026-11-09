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W poprzednim odcinku Budzyńscy usłyszeli pomyślne wieści po badaniach kontrolnych i przekazali bliskim oraz pracownikom kancelarii radosną nowinę o ciąży Magdy. Stało się to doskonałym powodem do zorganizowania kameralnej imprezy. Anita coraz mocniej przeżywała niespełnione marzenie o dziecku, przez co ostatecznie podjęła nagłą decyzję o wyjeździe z matką do Hiszpanii. Z kolei Werner, ku przerażeniu pani Oli, uwikłał się w kolejny ryzykowny romans, który zakończył się dla niego ucieczką przed zazdrosnym mężem kochanki. Czego teraz się spodziewać?
„M jak miłość” odcinek 1958 - streszczenie
Malicki niespodziewanie podbije stawkę i zażąda od Lisieckich 200 tysięcy złotych w zamian za informacje o matce Franka. Choć Dorota i Bartek będą starali się ukryć te rodzinne kłopoty, Franek wyczuje, że dorośli nie mówią mu prawdy. Razem z Hanią potajemnie wymknie się z Grabiny do Warszawy, by na własną rękę rozpocząć śledztwo. W tym samym czasie Mateusz wraz z kolegami ze studiów wesprze Winiarów w remoncie domu, a jego flirt z Sarą nie ujdzie uwadze Majki. Do Grabiny przyjedzie także Jarek Turski, dawny towarzysz broni Michała z Afganistanu, który dołączy do zbiórki pieniędzy na jego nową drogę życia. Natomiast Robert Żak znów wpakuje się w tarapaty, gdy w lesie zacznie podglądać kąpiące się w rzece dziewczyny.
„M jak miłość” odcinek 1958 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 1958. odcinka serialu „M jak miłość” odbędzie się we wtorek, 17 listopada 2026 roku, o godzinie 20:50 na antenie TVP2.
„M jak miłość” - opis serialu i obsada
„M jak miłość” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, który od lat gości na ekranach telewizorów, przyciągając miliony widzów losami rodziny Mostowiaków. Akcja produkcji toczy się między urokliwą Grabiną a tętniącą życiem Warszawą, pokazując codzienne zmagania bohaterów z trudnymi emocjami i życiowymi wyzwaniami. Widzowie śledzą historie o miłości, zdradach oraz próbach budowania trwałych relacji w świecie pełnym niespodziewanych zwrotów akcji. Serial jest ceniony za ukazywanie uniwersalnych wartości oraz autentyczność problemów, z którymi mierzą się kolejne pokolenia postaci. Grabina pozostaje symbolem rodzinnego ciepła i bezpiecznej przystani, do której bohaterowie zawsze mogą wrócić. W serialu występują:
- Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)
- Małgorzata Pieńkowska (jako Maria Rogowska)
- Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)
- Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)
- Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)
- Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)
- Arkadiusz Smoleński (jako Bartek Lisiecki)
- Dominika Ostałowska (jako Marta Wojciechowska)
- Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)
- Iga Krefft (jako Ula Mostowiak-Lisiecka)
- Robert Moskwa (jako Artur Rogowski)
- Małgorzata Rożniatowska (jako Zofia Kisiel-Żak)
- Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)