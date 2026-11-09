„M jak miłość”: streszczenie odcinka 1958

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-09 7:21

W 1958. odcinku serialu „M jak miłość” Malicki zażąda od Lisieckich aż 200 tysięcy złotych w zamian za informacje o matce Franka. Chłopiec szybko wyczuje, że dorośli mają przed nim tajemnice, więc wspólnie z Hanią ucieknie do Warszawy, by samodzielnie dotrzeć do dawnej sąsiadki. Mateusz zacznie flirtować z Sarą, co nie umknie uwadze Majki. Robert Żak ściągnie na siebie kłopoty przez podglądanie kąpiących się w rzece dziewczyn.

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Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Budzyńscy usłyszeli pomyślne wieści po badaniach kontrolnych i przekazali bliskim oraz pracownikom kancelarii radosną nowinę o ciąży Magdy. Stało się to doskonałym powodem do zorganizowania kameralnej imprezy. Anita coraz mocniej przeżywała niespełnione marzenie o dziecku, przez co ostatecznie podjęła nagłą decyzję o wyjeździe z matką do Hiszpanii. Z kolei Werner, ku przerażeniu pani Oli, uwikłał się w kolejny ryzykowny romans, który zakończył się dla niego ucieczką przed zazdrosnym mężem kochanki. Czego teraz się spodziewać?

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„M jak miłość” odcinek 1958 - streszczenie

Malicki niespodziewanie podbije stawkę i zażąda od Lisieckich 200 tysięcy złotych w zamian za informacje o matce Franka. Choć Dorota i Bartek będą starali się ukryć te rodzinne kłopoty, Franek wyczuje, że dorośli nie mówią mu prawdy. Razem z Hanią potajemnie wymknie się z Grabiny do Warszawy, by na własną rękę rozpocząć śledztwo. W tym samym czasie Mateusz wraz z kolegami ze studiów wesprze Winiarów w remoncie domu, a jego flirt z Sarą nie ujdzie uwadze Majki. Do Grabiny przyjedzie także Jarek Turski, dawny towarzysz broni Michała z Afganistanu, który dołączy do zbiórki pieniędzy na jego nową drogę życia. Natomiast Robert Żak znów wpakuje się w tarapaty, gdy w lesie zacznie podglądać kąpiące się w rzece dziewczyny.

„M jak miłość” odcinek 1958 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 1958. odcinka serialu „M jak miłość” odbędzie się we wtorek, 17 listopada 2026 roku, o godzinie 20:50 na antenie TVP2.

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„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, który od lat gości na ekranach telewizorów, przyciągając miliony widzów losami rodziny Mostowiaków. Akcja produkcji toczy się między urokliwą Grabiną a tętniącą życiem Warszawą, pokazując codzienne zmagania bohaterów z trudnymi emocjami i życiowymi wyzwaniami. Widzowie śledzą historie o miłości, zdradach oraz próbach budowania trwałych relacji w świecie pełnym niespodziewanych zwrotów akcji. Serial jest ceniony za ukazywanie uniwersalnych wartości oraz autentyczność problemów, z którymi mierzą się kolejne pokolenia postaci. Grabina pozostaje symbolem rodzinnego ciepła i bezpiecznej przystani, do której bohaterowie zawsze mogą wrócić. W serialu występują:

  • Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)
  • Małgorzata Pieńkowska (jako Maria Rogowska)
  • Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)
  • Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)
  • Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)
  • Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)
  • Arkadiusz Smoleński (jako Bartek Lisiecki)
  • Dominika Ostałowska (jako Marta Wojciechowska)
  • Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)
  • Iga Krefft (jako Ula Mostowiak-Lisiecka)
  • Robert Moskwa (jako Artur Rogowski)
  • Małgorzata Rożniatowska (jako Zofia Kisiel-Żak)
  • Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)
„M jak miłość”: streszczenie odcinka 1957
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