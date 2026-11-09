W poprzednim odcinku Budzyńscy usłyszeli pomyślne wieści po badaniach kontrolnych i przekazali bliskim oraz pracownikom kancelarii radosną nowinę o ciąży Magdy. Stało się to doskonałym powodem do zorganizowania kameralnej imprezy. Anita coraz mocniej przeżywała niespełnione marzenie o dziecku, przez co ostatecznie podjęła nagłą decyzję o wyjeździe z matką do Hiszpanii. Z kolei Werner, ku przerażeniu pani Oli, uwikłał się w kolejny ryzykowny romans, który zakończył się dla niego ucieczką przed zazdrosnym mężem kochanki. Czego teraz się spodziewać?

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„M jak miłość” odcinek 1958 - streszczenie

Malicki niespodziewanie podbije stawkę i zażąda od Lisieckich 200 tysięcy złotych w zamian za informacje o matce Franka. Choć Dorota i Bartek będą starali się ukryć te rodzinne kłopoty, Franek wyczuje, że dorośli nie mówią mu prawdy. Razem z Hanią potajemnie wymknie się z Grabiny do Warszawy, by na własną rękę rozpocząć śledztwo. W tym samym czasie Mateusz wraz z kolegami ze studiów wesprze Winiarów w remoncie domu, a jego flirt z Sarą nie ujdzie uwadze Majki. Do Grabiny przyjedzie także Jarek Turski, dawny towarzysz broni Michała z Afganistanu, który dołączy do zbiórki pieniędzy na jego nową drogę życia. Natomiast Robert Żak znów wpakuje się w tarapaty, gdy w lesie zacznie podglądać kąpiące się w rzece dziewczyny.

„M jak miłość” odcinek 1958 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 1958. odcinka serialu „M jak miłość” odbędzie się we wtorek, 17 listopada 2026 roku, o godzinie 20:50 na antenie TVP2.

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, który od lat gości na ekranach telewizorów, przyciągając miliony widzów losami rodziny Mostowiaków. Akcja produkcji toczy się między urokliwą Grabiną a tętniącą życiem Warszawą, pokazując codzienne zmagania bohaterów z trudnymi emocjami i życiowymi wyzwaniami. Widzowie śledzą historie o miłości, zdradach oraz próbach budowania trwałych relacji w świecie pełnym niespodziewanych zwrotów akcji. Serial jest ceniony za ukazywanie uniwersalnych wartości oraz autentyczność problemów, z którymi mierzą się kolejne pokolenia postaci. Grabina pozostaje symbolem rodzinnego ciepła i bezpiecznej przystani, do której bohaterowie zawsze mogą wrócić. W serialu występują:

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)

Małgorzata Pieńkowska (jako Maria Rogowska)

Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)

Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Arkadiusz Smoleński (jako Bartek Lisiecki)

Dominika Ostałowska (jako Marta Wojciechowska)

Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Iga Krefft (jako Ula Mostowiak-Lisiecka)

Robert Moskwa (jako Artur Rogowski)

Małgorzata Rożniatowska (jako Zofia Kisiel-Żak)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)