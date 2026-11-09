W poprzednim odcinku serialu Basia zrozumiała, że jej ojciec nie wróci już do rodziny, bo na stałe związał się z Joanną. Rozżalona dziewczyna w emocjach zniszczyła auto kochanki Rogowskiego, co skończyło się interwencją policji i pobytem na komisariacie. Paweł wspierał Marię i zabrał ją na krótką, ale pełną przeżyć wycieczkę do Otwocka, natomiast Lenka zaczęła pracę w bistro, gdzie poznała Wojtka. Córka Zduńskich wpadła w tarapaty, gdy próbowała ratować szczeniaki z pseudohodowli, a Piotr musiał jej pomagać, gdy została przyłapana na kradzieży. Czego teraz się spodziewać?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

„M jak miłość” odcinek 1957 - streszczenie

Po badaniach kontrolnych, które wypadną zaskakująco dobrze, Budzyńscy ogłoszą radosną nowinę o ciąży Magdy rodzinie i współpracownikom. Przyjaciele uznają to za świetną okazję do świętowania i po pracy wpadną do nich na kameralną imprezę, jednak te wydarzenia mocno przybiją Anitę. Kobieta, nie mogąc poradzić sobie z niespełnionym marzeniem o dziecku, postanowi wyjechać z matką do Hiszpanii, czym zupełnie zaskoczy Kamilę. W tym samym czasie Adam Werner wda się w kolejne romanse, co szybko sprowadzi na niego kłopoty. O świcie prawnik będzie musiał uciekać przed zazdrosnym mężem swojej kochanki, który przyłapie ich na gorącym uczynku.

„M jak miłość” odcinek 1957 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy 1957. odcinek serialu „M jak miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 r., o godzinie 20:50 na antenie TVP2.

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to jeden z najchętniej oglądanych polskich seriali, obecny na antenie TVP2 od 2000 roku. Opowieść skupia się na losach rodziny Mostowiaków z Grabiny oraz ich bliskich, których życie toczy się między rodzinną wsią a Warszawą czy Gródkiem. Serial porusza tematy bliskie każdemu, od wielkich miłości i bolesnych zdrad po zwykłe, codzienne problemy. Grabina od lat pozostaje symbolem rodzinnego ciepła, będąc bezpieczną przystanią w kontraście do pędzącego życia w mieście. Widzowie towarzyszą bohaterom w ich wzlotach i upadkach, obserwując, jak budują i ratują swoje najważniejsze relacje. W serialu występują:

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)

Małgorzata Pieńkowska (jako Maria Rogowska)

Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)

Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Arkadiusz Smoleński (jako Bartek Lisiecki)

Dominika Ostałowska (jako Marta Wojciechowska)

Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Iga Krefft (jako Ula Mostowiak-Lisiecka)

Robert Moskwa (jako Artur Rogowski)

Małgorzata Rożniatowska (jako Zofia Kisiel-Żak)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)