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W poprzednim odcinku serialu Basia zrozumiała, że jej ojciec nie wróci już do rodziny, bo na stałe związał się z Joanną. Rozżalona dziewczyna w emocjach zniszczyła auto kochanki Rogowskiego, co skończyło się interwencją policji i pobytem na komisariacie. Paweł wspierał Marię i zabrał ją na krótką, ale pełną przeżyć wycieczkę do Otwocka, natomiast Lenka zaczęła pracę w bistro, gdzie poznała Wojtka. Córka Zduńskich wpadła w tarapaty, gdy próbowała ratować szczeniaki z pseudohodowli, a Piotr musiał jej pomagać, gdy została przyłapana na kradzieży. Czego teraz się spodziewać?
„M jak miłość” odcinek 1957 - streszczenie
Po badaniach kontrolnych, które wypadną zaskakująco dobrze, Budzyńscy ogłoszą radosną nowinę o ciąży Magdy rodzinie i współpracownikom. Przyjaciele uznają to za świetną okazję do świętowania i po pracy wpadną do nich na kameralną imprezę, jednak te wydarzenia mocno przybiją Anitę. Kobieta, nie mogąc poradzić sobie z niespełnionym marzeniem o dziecku, postanowi wyjechać z matką do Hiszpanii, czym zupełnie zaskoczy Kamilę. W tym samym czasie Adam Werner wda się w kolejne romanse, co szybko sprowadzi na niego kłopoty. O świcie prawnik będzie musiał uciekać przed zazdrosnym mężem swojej kochanki, który przyłapie ich na gorącym uczynku.
„M jak miłość” odcinek 1957 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premierowy 1957. odcinek serialu „M jak miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 r., o godzinie 20:50 na antenie TVP2.
„M jak miłość” - opis serialu i obsada
„M jak miłość” to jeden z najchętniej oglądanych polskich seriali, obecny na antenie TVP2 od 2000 roku. Opowieść skupia się na losach rodziny Mostowiaków z Grabiny oraz ich bliskich, których życie toczy się między rodzinną wsią a Warszawą czy Gródkiem. Serial porusza tematy bliskie każdemu, od wielkich miłości i bolesnych zdrad po zwykłe, codzienne problemy. Grabina od lat pozostaje symbolem rodzinnego ciepła, będąc bezpieczną przystanią w kontraście do pędzącego życia w mieście. Widzowie towarzyszą bohaterom w ich wzlotach i upadkach, obserwując, jak budują i ratują swoje najważniejsze relacje. W serialu występują:
- Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)
- Małgorzata Pieńkowska (jako Maria Rogowska)
- Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)
- Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)
- Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)
- Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)
- Arkadiusz Smoleński (jako Bartek Lisiecki)
- Dominika Ostałowska (jako Marta Wojciechowska)
- Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)
- Iga Krefft (jako Ula Mostowiak-Lisiecka)
- Robert Moskwa (jako Artur Rogowski)
- Małgorzata Rożniatowska (jako Zofia Kisiel-Żak)
- Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)