Ekstraklasa. Wyniki 14. kolejki

Wisła wygrywa derby Krakowa

W piątkowym meczu derbowym Wisła Kraków pokonała Cracovię 2:1. Wynik spotkania otworzył już w 9. minucie Marc Carbo. Wyrównał w 20. minucie Ajdin Hasić, jednak jeszcze przed przerwą, w doliczonym czasie, zwycięską bramkę dla „Białej Gwiazdy” zdobył Marko Bozić. W doliczonym czasie drugiej połowy czerwoną kartką ukarany został zawodnik „Pasów” Mateusz Klich. Spotkanie sędziował Szymon Marciniak, a na trybunach zasiadło 31 849 widzów.

Tego samego dnia Motor Lublin pokonał na własnym stadionie Wisłę Płock 3:2. Bramkę na 3:2 w 98. minucie zdobył Karol Czubak. W 81. minucie z boiska wyleciał Marcus Haglind-Sangre z Wisły Płock po otrzymaniu drugiej żółtej kartki.

Sobotnie emocje i zwycięstwo Widzewa

W sobotę Widzew Łódź pewnie pokonał Pogoń Szczecin 3:0. Bramki dla łodzian zdobyli Karol Świderski, Steve Kapuadi i Przemysław Wiśniewski. Górnik Zabrze wygrał z Wieczystą Kraków 2:1 po golu Erika Janży z rzutu wolnego w 90. minucie. Śląsk Wrocław bezbramkowo zremisował z Piastem Gliwice, a Korona Kielce uległa na własnym stadionie Radomiakowi Radom 0:2.

W niedzielę Lech Poznań zremisował 2:2 z KGHM Zagłębiem Lubin. Legia Warszawa przegrała przed własną publicznością z Rakowem Częstochowa 2:4. Z kolei Jagiellonia Białystok pokonała GKS Katowice 1:0 po bramce samobójczej Ilji Szkurina w 69. minucie.