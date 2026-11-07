Na Wspólnej, odcinek 4315: Weronika obudzi się po ataku Grega. Zrozpaczona Ewelina wpadnie w objęcia Lwa

"Na Wspólnej", odcinek 4315. Ewelina obwini się o tragedię Weroniki

W 4315. odcinku "Na Wspólnej" Weronika wybudzi się wreszcie ze śpiączki po brutalnym ataku Grega i niezbędnej operacji mózgu. Ku wielkiej radości Lwa, Roztocka rozpozna swoich najbliższych, w tym ukochanego, syna Kacpra (Tomasz Archacki), a nawet samą Ewelinę. Nalepa doskonale zda sobie sprawę z powikłań i ryzyka związanego z tak poważnym zabiegiem. Choć wkrótce boleśnie odczuje te konsekwencje, na razie będzie cieszył się z odzyskania partnerki.

Radość w 4315. odcinku "Na Wspólnej" zagości nie tylko w sercu lekarza, ponieważ z ulgą odetchnie również Ewelina. Prawniczka niemal straci życie z rąk jej męża właśnie przez to, że pomoże jej oraz Jagodzie (Laura Zawadka). Po zabraniu kobiet z opuszczonego domu na odludziu w bezpieczne miejsce, Roztocka nie wyda kryjówki Kalskiemu, za co ten wpadnie w szał i mocno ją odepchnie. Weronika uderzy głową o schody i straci przytomność, a napastnik ucieknie bez udzielenia pomocy. Na szczęście w ostatniej chwili odnajdzie ją Tadeusiak (Dariusz Wnuk).

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Nalepa pocieszy Kalską w 4315. odcinku "Na Wspólnej"

Poważny stan Weroniki sprawi, że w szpitalu o jej życie będą drżeć nie tylko Kacper i Lew, ale także Ewelina z Jagodą. Kalskie doskonale rozumieją, że prawniczka będzie walczyła o przeżycie, ponieważ chciała je uratować przed oprawcą. Gdy w 4315. odcinku "Na Wspólnej" ukochana Nalepy otworzy oczy i ich rozpozna, przyniesie to ogromną ulgę, choć smutek całkowicie nie zniknie.

Podczas rozmowy w 4315. odcinku "Na Wspólnej" Ewelina otwarcie wyzna Nalepie, że czuje się winna tragedii jego partnerki. Kalska pogrąży się w rozpaczy z powodu wyrzutów sumienia, a Lew od razu otoczy ją wsparciem i zacznie pocieszać. Lekarz zauważy, że to przecież nie ona zaatakowała Weronikę i nie może odpowiadać za czyny męża. Faktem pozostaje jednak, że gdyby wcześniej do niego nie wróciła, tego dramatu prawdopodobnie udałoby się uniknąć.

"Na Wspólnej", odcinek 4315. Lew również czuje się winny dramatu Roztockiej

W 4315. odcinku "Na Wspólnej" podobne zarzuty wobec samego siebie będzie miał również Lew, który zbyt późno uwierzył ukochanej, co mogło zapobiec tragedii. Weronika od razu przejrzała intencje Grega, jednak Nalepa dał się zmanipulować i długo nie wierzył Roztockiej. Lekarz przejrzał na oczy dopiero wtedy, gdy Kalski niemal zabił własną żonę, a wkrótce potem zaatakował także jej prawniczkę.

Najważniejszym wydarzeniem w 4315. odcinku "Na Wspólnej" będzie jednak przetrwanie Weroniki oraz fakt, że Kalski trafi w ręce policji dzięki interwencji Tadeusiaka, który razem ze Sławkiem (Mariusz Słupiński) doprowadzi go na przesłuchanie. Roztocka i Kalskie poczują się bezpiecznie, ale ten spokój będzie mógł szybko prysnąć. Okaże się bowiem, że prawniczka nie będzie pamiętała ani Grega, ani samej napaści, a przesłuchiwany mężczyzna skłamie funkcjonariuszom, że kobieta sama się przewróciła, w czym aktywnie pomoże mu Andrzej (Dariusz Niebudek).

Kiedy oglądać 4315. odcinek "Na Wspólnej" w TVN? Data emisji

Premiera 4315. odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się w czwartek, 19 listopada 2026 roku, o godzinie 20.15 na antenie stacji TVN.