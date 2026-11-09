Wybitne pokolenie. Kiedy odejdą sportowe legendy?

Wybitne pokolenie zmienia zasady

Jeszcze w minionym stuleciu 30-letnich zawodników uznawano za weteranów. Dziś wybitne pokolenie sportowców urodzonych w latach 80. udowadnia, że można utrzymać się na szczycie znacznie dłużej. Kluczem do ich długowieczności stały się rozwój medycyny, nowoczesne metody regeneracji i rygorystyczna dieta.

Przykładem takiego profesjonalizmu jest Cristiano Ronaldo, który każdą sferę życia podporządkował piłce nożnej. Portugalczyk stosował krioterapię, kąpiele w lodowatej wodzie i zatrudniał trenera snu. 5 listopada, mając 41 lat, ogłosił koniec reprezentacyjnej kariery.

„Drodzy Portugalczycy, nadszedł dzień, w którym oddaję koszulkę z numerem 7 naszej reprezentacji. Nigdy nie uważałem, że należy ona wyłącznie do mnie. Przez 23 lata miałem jednak przywilej i odpowiedzialność, by ją nosić, bronić jej barw i prezentować ją na stadionach całego świata” - powiedział Ronaldo w filmie, który opublikował na swoim kanale na YouTube.

Kiedy Lewandowski zakończy karierę?

Również Lionel Messi w październiku 2026 roku pożegnał się z narodowymi barwami. W swoim ostatnim występie w reprezentacji pomógł w zwycięstwie nad Beninem 3:0. Obecnie Argentyńczyk jest zawodnikiem Interu Miami. Z kolei 38-letni Robert Lewandowski latem tego roku przeniósł się do Chicago Fire, z którym ma kontrakt do 2028 roku.

Polski napastnik nie wspomina na razie o końcu kariery. Z dorobkiem 92 goli w 170 meczach reprezentacji Polski został powołany na listopadowe spotkania Ligi Narodów. Długowieczność cechuje także Novaka Djokovicia, który planuje grać co najmniej do 2028 roku, oraz alpejkę Lindsey Vonn, która mimo kontuzji po niedawnym powrocie, nadal walczy o kolejne cele.