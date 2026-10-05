W poprzednim odcinku Natalia szykowała się do ślubu, a pomagała jej Maria. Rogowska nie powiedziała bratanicy, że jej własne małżeństwo właśnie się rozpadło. Przed urzędem w Gródku niespodziewanie pojawił się Mikołaj, który chciał porozmawiać z panną młodą i jeszcze raz wyznać jej uczucia. Mateusz wspierał Majkę w poszukiwaniach jej siostry Oli, która uciekła z domu. Wieczorem zabrał przyjaciółkę i Janka na wesele w Siedlisku, gdzie młody Winiar zwrócił uwagę Basi Rogowskiej. Co wydarzy się dalej?

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„M jak miłość” odcinek 1947 - streszczenie

Po wyprowadzce Artura Maria nadal będzie się zastanawiać, czy dać mężowi kolejną szansę. Rogowski zapewni ją, że jest gotowy podjąć terapię, a Barbara będzie namawiać córkę, by wybaczyła mu zdradę. Sytuację jeszcze bardziej skomplikuje niespodziewany przyjazd Joanny do Grabiny. Kobieta zażąda od Marii, by pozwoliła Arturowi odejść. Wkrótce prawdę pozna także Paweł i omal nie rzuci się z pięściami na ojczyma. Zduński dowie się również, że Dominik Walat znów ma opuścić areszt, co doprowadzi go do granic wytrzymałości. Agnes powstrzyma go przed decyzją, która mogłaby zniszczyć mu życie. Tymczasem Mateusz pomoże Majce, z którą spędzi szalony dzień w Kozienicach.

„M jak miłość” odcinek 1947 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1947. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany 12 października 2026 roku. Serial będzie można obejrzeć w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:50. Maria, Artur i Paweł znajdą się wtedy w samym środku trudnych emocji.

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. W centrum opowieści jest rodzina Mostowiaków z Grabiny, a także jej bliscy, przyjaciele i kolejne pokolenia bohaterów. Ich losy rozgrywają się w rodzinnym domu, Warszawie, Gródku i innych ważnych dla nich miejscach. Bohaterowie mierzą się z miłością, małżeństwami, zdradami, chorobami, konfliktami, wyjazdami i próbami ratowania relacji. Nie brakuje też codziennych rozmów, problemów w pracy oraz trudnych rodzinnych decyzji. W serialu występują m.in.:

Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak

Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska

Rafał Mroczek jako Paweł Zduński

Marcin Mroczek jako Piotr Zduński

Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska

Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski

Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki

Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska

Adriana Kalska jako Iza Chodakowska

Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka

Robert Moskwa jako Artur Rogowski

Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak

Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński