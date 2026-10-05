Spis treści
W poprzednim odcinku Adam wrócił do domu Pyrków pod wpływem środków odurzających i opróżnił zapasy przygotowane na śniadanie, doprowadzając Joannę na skraj wytrzymałości. Pewny siebie lokator poprosił Huberta o kolejną pożyczkę. Emil, przytłoczony problemami w domu, w końcu zwierzył się Danielowi. Modrzycki niespodziewanie przyjechał do Warszawy z matką, która od razu ostro oceniła jego dotychczasowe życie oraz Weronikę. Malwina i Herman nadal walczyli o rozwój firmy, dlatego Kacper zaproponował przygotowanie profesjonalnego biznesplanu dla Centrum Ruchu. Wkrótce poznał też Luizę, która od razu wywarła na nim duże wrażenie. Co wydarzy się w kolejnym odcinku?
„Barwy szczęścia” odcinek 3417 - streszczenie
Celina nie odpuści sprawy Justina, co będzie coraz bardziej drażnić Łukasza. Gdy zbierze wystarczające dowody, przekaże je komisarzowi Majakowi i poprosi go o zdecydowaną interwencję. Daniel będzie chciał za wszelką cenę zapewnić synowi bezpieczeństwo i podejmie radykalną decyzję. Porwie Adama, uciążliwego lokatora z domu Pyrków, a potem ukryje go w odosobnionym miejscu. Weronika i Błażej spróbują połączyć pracę z opieką nad matką Modrzyckiego. Początki okażą się trudne, lecz upór i troska Ciesielskiej przełamią opór seniorki, która z czasem zacznie darzyć ją sympatią.
„Barwy szczęścia” odcinek 3417 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3417. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października 2026 roku, na antenie TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:05. Serial tradycyjnie będzie można oglądać wieczorem.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami, zawodowymi kryzysami i trudnymi decyzjami. Ich losy splatają się przez sąsiedzkie relacje, przyjaźnie i kolejne życiowe zmiany. W serialu występują m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak