"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3417

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-05 8:11

W 3417. odcinku „Barw szczęścia” Daniel posunie się o krok za daleko, próbując zapewnić synowi bezpieczeństwo. Adam nagle zniknie, a za tą sprawą będzie stał właśnie Daniel. Tymczasem Celina nie odpuści Justinowi i zwróci się o pomoc do komisarza Majaka. Weronika i Błażej staną też przed trudnym zadaniem związanym z matką Modrzyckiego.

W poprzednim odcinku Adam wrócił do domu Pyrków pod wpływem środków odurzających i opróżnił zapasy przygotowane na śniadanie, doprowadzając Joannę na skraj wytrzymałości. Pewny siebie lokator poprosił Huberta o kolejną pożyczkę. Emil, przytłoczony problemami w domu, w końcu zwierzył się Danielowi. Modrzycki niespodziewanie przyjechał do Warszawy z matką, która od razu ostro oceniła jego dotychczasowe życie oraz Weronikę. Malwina i Herman nadal walczyli o rozwój firmy, dlatego Kacper zaproponował przygotowanie profesjonalnego biznesplanu dla Centrum Ruchu. Wkrótce poznał też Luizę, która od razu wywarła na nim duże wrażenie. Co wydarzy się w kolejnym odcinku?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3417 - streszczenie

Celina nie odpuści sprawy Justina, co będzie coraz bardziej drażnić Łukasza. Gdy zbierze wystarczające dowody, przekaże je komisarzowi Majakowi i poprosi go o zdecydowaną interwencję. Daniel będzie chciał za wszelką cenę zapewnić synowi bezpieczeństwo i podejmie radykalną decyzję. Porwie Adama, uciążliwego lokatora z domu Pyrków, a potem ukryje go w odosobnionym miejscu. Weronika i Błażej spróbują połączyć pracę z opieką nad matką Modrzyckiego. Początki okażą się trudne, lecz upór i troska Ciesielskiej przełamią opór seniorki, która z czasem zacznie darzyć ją sympatią.

„Barwy szczęścia” odcinek 3417 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3417. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października 2026 roku, na antenie TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:05. Serial tradycyjnie będzie można oglądać wieczorem.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami, zawodowymi kryzysami i trudnymi decyzjami. Ich losy splatają się przez sąsiedzkie relacje, przyjaźnie i kolejne życiowe zmiany. W serialu występują m.in.:

  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
  • Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin
  • Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
  • Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
Mężczyzna w czarnym swetrze czule całuje w głowę uśmiechniętą kobietę. O serialu Barwy szczęścia przeczytasz na Eska.
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