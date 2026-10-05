W poprzednim odcinku Adam wrócił do domu Pyrków pod wpływem środków odurzających i opróżnił zapasy przygotowane na śniadanie, doprowadzając Joannę na skraj wytrzymałości. Pewny siebie lokator poprosił Huberta o kolejną pożyczkę. Emil, przytłoczony problemami w domu, w końcu zwierzył się Danielowi. Modrzycki niespodziewanie przyjechał do Warszawy z matką, która od razu ostro oceniła jego dotychczasowe życie oraz Weronikę. Malwina i Herman nadal walczyli o rozwój firmy, dlatego Kacper zaproponował przygotowanie profesjonalnego biznesplanu dla Centrum Ruchu. Wkrótce poznał też Luizę, która od razu wywarła na nim duże wrażenie. Co wydarzy się w kolejnym odcinku?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3417 - streszczenie

Celina nie odpuści sprawy Justina, co będzie coraz bardziej drażnić Łukasza. Gdy zbierze wystarczające dowody, przekaże je komisarzowi Majakowi i poprosi go o zdecydowaną interwencję. Daniel będzie chciał za wszelką cenę zapewnić synowi bezpieczeństwo i podejmie radykalną decyzję. Porwie Adama, uciążliwego lokatora z domu Pyrków, a potem ukryje go w odosobnionym miejscu. Weronika i Błażej spróbują połączyć pracę z opieką nad matką Modrzyckiego. Początki okażą się trudne, lecz upór i troska Ciesielskiej przełamią opór seniorki, która z czasem zacznie darzyć ją sympatią.

„Barwy szczęścia” odcinek 3417 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3417. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października 2026 roku, na antenie TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:05. Serial tradycyjnie będzie można oglądać wieczorem.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami, zawodowymi kryzysami i trudnymi decyzjami. Ich losy splatają się przez sąsiedzkie relacje, przyjaźnie i kolejne życiowe zmiany. W serialu występują m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak