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W meczu Ekstraklasy siatkarzy Stilon Gorzów przegrał z zespołem Bogdanka LUK Lublin 0:3. Spotkanie zakończyło się w trzech setach.
Wyniki poszczególnych setów
20:25
18:25
18:25
Składy drużyn
Stilon Gorzów: Jakub Czerwiński, Dawid Siwczyk, Mateusz Maciejewicz, Illia Kowalow, Aleksandar Stefanović, Dawid Dulski – Mateusz Masłowski (libero) – Jakub Jurczyk (libero), Lazar Marianović, Marcel Kiciński, Igor Nurkiewicz, Bartłomiej Mordyl.
Bogdanka LUK Lublin: Ran Takahashi, Aleks Grozdanov, Kewin Sasak, Mikołaj Sawicki, Mousse Gueye, Marcin Komenda – Tomohiro Ogawa (libero) – Mateusz Malinowski, Jakub Wachnik, Paweł Rusin, Maciej Zając, Rafał Prokopczuk, Daenan Gyimah.