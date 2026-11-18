Mecz Ekstraklasy siatkarzy. Stilon Gorzów przegrał z LUK Lublin 0:3

Stilon Gorzów przegrał z zespołem Bogdanka LUK Lublin 0:3 w meczu siatkarskiej Ekstraklasy. Spotkanie zakończyło się w trzech setach.

Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Siatkarz wyskakuje do bloku przy siatce, próbując zatrzymać piłkę podczas meczu w hali sportowej.