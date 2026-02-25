"M jak miłość" - w 1915. i 1916. czeka nas poród i wizja rozstania. Kasia zacznie rodzić, ale Mariusz nie stanie na wysokości zadania. Nie zjawi się nawet w szpitalu. Wsparcia udzieli jednak Jakub, który będzie przy byłej żonie aż do chwili, gdy na świat przyjdzie ich córka. Tymczasem rodzina Chodakowskiego będzie drżeć ze strachu o własne bezpieczeństwo, a Kama postaci Marcinowi ultimatum: albo zmieni pracę, albo koniec z nimi.

"M jak miłość" 1915 - streszczenie odcinka (9 marca)

Streszczenie 1915. odcinka "M jak miłość" prezentuje się następująco: Kama nadal jest na Śląsku i rezygnuje przez to z kolejnego egzaminu, coraz bardziej zirytowana na Marcina... Iza musi za to odpowiadać na całą serię niewygodnych pytań Szymka, a Erwin naprawdę się o rodzinę boi - świadomy, że bandyci, którym naraził się Chodakowski, mogą zaatakować w każdej chwili. Gdy Marcin przyjeżdża do bliskich, Kama stawia mężowi ultimatum: albo rzuci pracę w agencji, albo się rozstaną. Z kolei Aneta znów czuje ukłucie zazdrości - gdy zauważa, że Olek ukrywa przed nią swoje kontakty ze stażystką Klaudią. Tymczasem Kasia zaczyna nagle rodzić, a Mariusz nie może jej towarzyszyć, bo sam trafia do szpitala po wypadku. W trudnych chwilach u boku byłej żony staje jednak na nowo Jakub - aż do chwili, gdy na świat przychodzi ich córeczka Zosia.

"M jak miłość" 1915 - o której oglądać?

1915. odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek 9 marca 2026 roku, o godz. 20:55, na antenie TVP2.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Na Wspólnej". Ślub Kaliny i Tadka skończy się "tragedią". Darek zostanie koncertowo załatwiony

"M jak miłość" 1916 - streszczenie odcinka (10 marca)

Streszczenie 1916. odcinka "M jak miłość" prezentuje się następująco: Matka Majki zjawia się nagle na uczelni i prosi dziewczynę o pomoc - wyznając, że wpadła w długi, a w domu zjawił się komornik. Koledzy studentki od razu oferują jej wsparcie - na czele z Mateuszem. Tomasz kolejny raz ukochaną zawodzi, a Zuza donosi w dodatku przyjaciółce, że widziała Kubickiego z inną dziewczyną. Z kolei Michał zaprasza studentów na kolację, podczas której dziękuje wszystkim za pomoc w odzyskaniu Eweliny - i ponownie prosi ukochaną o rękę. Później Winiar zagląda z narzeczoną do Grabiny, by podziękować także Barbarze - bo to właśnie dzięki jej mądrości Janek zdecydował się z nim porozmawiać. Tymczasem Dorota z Bartkiem nadal próbują pomóc Frankowi i odkrywają, że w ośrodku, do którego ostatnio trafił, chłopiec był prześladowany przez kolegów. A po namyśle Lisieccy postanawiają przyjąć nastolatka pod swój dach - jako rodzina zastępcza.

"M jak miłość" 1916 - o której oglądać?

1916. odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany we wtorek 10 marca 2026 roku, o godz. 20:55, na antenie TVP2.

PRZECZYTAJ TEŻ: Ksiądz kupił agencję towarzyską i poszedł do "The Traitors". "Mam swoje ukryte cele"

Najpopularniejsze polskie seriale ostatnich lat – jak dobrze je znasz? Pytanie 1 z 10 “Informacja zwrotna” to adaptacja książki autorstwa… Remigiusza Mroza Harlana Cobena Jakuba Żulczyka Szczepana Twardocha Następne pytanie