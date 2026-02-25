"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 857, który zostanie wyemitowany w drugim tygodniu marca.

"Na sygnale" odcinek 857 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 857. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Na kolejnym dyżurze zespół doktora Góry musi pomóc dziewczynie, która zasłabła nagle tuż przed studniówką i ma zaburzenia rytmu serca przez próbę ekspresowego odchudzenia. Pacjentem Alka oraz Nowego zostaje psychiatra, który cierpi na silny ból kręgosłupa i po podaniu leków traci nagle przytomność - pechowo akurat w chwili, gdy obaj ratownicy zawzięcie kłócą się przy nim o Britney. Tymczasem Róża oddycha z ulgą, gdy Kotarba odchodzi w końcu z pracy.

"Na sygnale" odcinek 857 - premiera i emisja

857. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w poniedziałek 9 marca 2026 roku, o godzinie 22:20, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 857. odcinka serialu "Na sygnale" opracowała Magdalena Millingen, a w obsadzie znaleźli się: Tomasz Piątkowski, Adam Turczyk, Kamil Wodka, Paulina Zwierz, Adrianna Jagiełło, Dariusz Wieteska, Justyna Sieniawska i Wojciech Kuliński.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).