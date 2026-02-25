"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 856, który zostanie wyemitowany w drugim tygodniu marca.

Najpopularniejsze polskie seriale ostatnich lat – jak dobrze je znasz? Pytanie 1 z 10 “Informacja zwrotna” to adaptacja książki autorstwa… Remigiusza Mroza Harlana Cobena Jakuba Żulczyka Szczepana Twardocha Następne pytanie

"Na sygnale" odcinek 856 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 856. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Na kolejnym dyżurze Alek z Nowym trafiają do jednego zespołu, czym nie są zachwyceni - podobnie jak faktem, że Britney wciąż się do nich nie odzywa. Ich pierwszym pacjentem zostaje mężczyzna, który próbował uciec przez balkon z mieszkania kochanki i doznał przy okazji poważnego urazu kręgosłupa. Tymczasem Dobromir wciąż nie może dojść do siebie po tym, jak odkrył, że Wanda nie jest wcale jego biologiczną siostrą i zaczyna się nawet zastanawiać, czy nadal powinien być lekarzem, skoro poszedł na medycynę tylko ze względu na rodzinną tradycję. W pracy zespół Lisickiego trafia na studenta z wysoką gorączką i drgawkami po przedawkowaniu stymulantów.

PRZECZYTAJ TEŻ:

"Na sygnale" odcinek 856 - premiera i emisja

856. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w poniedziałek 9 marca 2026 roku, o godzinie 21:55, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 856. odcinka serialu "Na sygnale" opracowała Magdalena Żakowska, a w obsadzie znaleźli się: Monika Mazur, Dariusz Wieteska, Adam Turczyk, Kamil Wodka, Paulina Zwierz, Kamil Błoch, Anna Lemieszek i Justyna Sieniawska.

6

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).