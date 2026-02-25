"Na Wspólnej". Ślub Kaliny i Tadka skończy się "tragedią". Darek zostanie koncertowo załatwiony

"Na Wspólnej" - w odcinkach 4174 i 4175 odbędzie się ślub Kaliny (Katarzyna Gałązka) i Tadka (Jakub Pruski). Trzeciak wreszcie osiągnie swój cel i usidli Zakościelnego, pogrążając przy tym Darka (Michał Mikołajczak). A czegóż to ona nie wymyśli... zatrudni aktorkę, by udawała jej przyjaciółkę, spadnie ze schodów twierdząc, że zepchnął ją Darek, a także upozoruje poronienie. Szczegóły i streszczenia odcinków poniżej.

"Na Wspólnej" - ślub Kaliny i Tadka, a następnie poronienie

W 4174. odcinku Kalina i Tadek powiedzą sobie "tak". Świadkową Trzeciak będzie opłacona aktorka, która ma udawać jej przyjaciółkę. Po ceremonii Kalina dorwie Darka na schodach i sprowokuje kłótnię. Następnie rzuci się ze schodów twierdząc, że zepchnął ją Żbik. Brat mu tego nie wybaczy.

W 4175. odcinku "Na Wspólnej" dojdzie do kolejnej wyimaginowanej tragedii. Rankiem, dzień po ślubie, Kalina obudzi się w kałuży krwi. Nie będzie to rzecz jasna jej krew, a zawartość fiolki, którą w odpowiednim momencie opróżni. Tadek da się jednak nabrać i zawiezie ją do szpitala. Ta ogra go tak, by zdołać wmówić mu, że straciła dziecko. I tym oto sposobem Kalina pozbędzie się dwóch problemów jednocześnie - udawanej ciąży i Darka, który zostanie obarczony winą za jej poronienie.

"Na Wspólnej" - to się wydarzy w 4174. odcinku (streszczenie)

Ślub Kaliny i Tadka kończy się tragedią - winny Darek?! Kalina i Tadek dziś się pobierają. Trzeciak przedstawia Zakościelnym swoją świadkową - jako przyjaciółkę z liceum. Na osobności tłumaczy kobiecie szczegółowo swój plan i prosi ją, żeby nie zdradziła, że jest aktorką... Po ślubie i przyjęciu, gdy Darek zbiera się do wyjścia, panna młoda dopada go i prowokuje. Po chwili Kalina z krzykiem spada ze schodów! Junior zwycięża a jego mama i trener... przekraczają granice! Eliza jedzie z Juniorem na pierwsze zawody bokserskie. Bartek widzi, że Bergowa bardzo to przeżywa i obiecuje, że jej synowi nic się nie stanie. Rzeczywiście, chłopak wychodzi bez obrażeń i... zwycięski! Gdy Junior odpoczywa w hotelu, Bartek i Eliza szczerze rozmawiają przy butelce wina. Wieczorne wyznania kończą... gorącym pocałunkiem! Kamil przekonuje się do Dexa a prof. Agier wraca do formy?! Dex przychodzi z kwiatami na obiad do rodziny Uli. Kamil dostaje... wino! Hoffer ze spokojem informuje Wolskiego, że jest niepijącym alkoholikiem. Wino przejmuje profesor Agier i z przyjemnością raczy się trunkiem. Wkrótce przestaje panować nad swoją ciemną stroną - dogryza wszystkim a w końcu, obrażona, zamyka się w sypialni! Dex ma poczucie winy, lecz Hoffer go uspokaja - wyraźnie zmienił do niego nastawienie. Emisja 5 marca.

"Na Wspólnej" - to się wydarzy w 4175. odcinku (streszczenie)

Kalina mistrzowsko odgrywa... poronienie! Tadeusz i jego ojciec są wściekli na Darka – jak mógł zepchnąć Kalinę ze schodów?! Chcą zabrać dziewczynę do szpitala. Ta odmawia – twierdzi, że nic jej nie jest. Rano Kalina budzi się w kałuży krwi, którą... wcześniej wylała z fiolki! Odgrywa przerażenie, że może stracić dziecko. Gdy Tadek przywozi ją do szpitala, Kalina każe mu wracać po jej dokumenty. Wkrótce dzwoni do męża z płaczem – poroniła… Eliza skończy romans z Bartkiem, zanim go zacznie?! Eliza – po tym, jak całowała się z trenerem syna – zabiera Juniora z hotelu i wraca w nocy do Warszawy. Okłamuje wszystkich, że pilnie wezwano ją do pracy. Jarkowi nie jest w stanie spojrzeć w oczy... Agata radzi jej ukryć wszystko przed mężem i natychmiast "zerwać" z Bartkiem! Emocjonującą rozmowę Wichrowskiego z Elizą słyszy Sylwia... Prof. Agier marzy o innym partnerze dla swojej córki?! Profesor Agier nic nie pamięta z imprezy, na której obraziła wszystkich – przeprasza bliskich... Tymczasem na oddział Kamila trafia mężczyzna, który zna Łucję – kiedyś był jej chłopakiem. Krystyna rozpływa się nad Antkiem – był jedynym, który zasługiwał na jej córkę! Co na to Kamil?! Emisja 9 marca.