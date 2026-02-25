Kiedy premiera 20. sezonu „Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny”?

Premiera 20. sezonu „Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny” już 2 marca. Nowe odcinki będzie można oglądać od poniedziałku do czwartku o godz. 20:30 w Czwórce. To jubileuszowa odsłona serialu, który od lat przyciąga widzów historiami o wrocławskich śledczych i ich prywatnych dramatach.

Co wydarzy się w nowym sezonie?

Nowy sezon rozpocznie się od istotnych zmian personalnych. Na komendzie dojdzie do awansów i nominacji na kluczowe stanowiska. Widzowie dowiedzą się, kto obejmie funkcję komendanta wojewódzkiego, kto stanie na czele wydziału kryminalnego i kto zostanie zastępcą naczelnika. Jednym z najważniejszych wątków 20. sezonu będzie powrót sprawy sprzed lat, w której ważną rolę odegrał Kubis (Marek Włodarczyk). Do śledztwa zaangażują się także Kujawińska (Karolina Jóźwik) i Paulina Wach (Kamila Ścibiorek). Przeciwnik okaże się wyjątkowo niebezpieczny, a zagrożenie dotknie całej rodziny.

Iza Rosa (Karolina Głąb) nadal będzie mierzyć się z konsekwencjami sprawy Piotra Głowackiego (Tomasz Sobczak). Dla niego pobyt w więzieniu okaże się wyjątkowo trudny. Kuba Walczak (Michał Mrozek) postanowi uporządkować swoje życie prywatne, co zapoczątkuje nową, intrygującą relację. W związku Baśki Kalickiej (Anna Prus) i Sławka Kłosa (Paweł Izdebski) również pojawią się niespodzianki, a w pracy przyjdzie im zmierzyć się z brutalnym przestępcą. Daga Górska (Magdalena Margulewicz) będzie zmagać się z poczuciem winy po dramatycznych wydarzeniach związanych z Bosackim. Trauma Wiktorii wciąż będzie wymagała wsparcia, którego udzieli Michał Garda (Konrad Jałowiec). Jak zwykle nie zabraknie też lżejszych momentów. Bolek Kowalski (Tomasz Radawiec) podejmie decyzję, która uruchomi serię komicznych zdarzeń.

Kto wystąpi w 20. sezonie „Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny”?

W jubileuszowym sezonie „Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny” wystąpią dobrze znani bohaterowie, którzy od lat budują siłę tej produkcji:

Marek Włodarczyk jako komisarz Edward Kubis,

Karolina Jóźwik jako Kujawińska,

Kamila Ścibiorek jako Paulina Wach,

Karolina Głąb jako Iza Rosa,

Tomasz Sobczak jako Piotr Głowacki,

Michał Mrozek jako Kuba Walczak,

Anna Prus jako Baśka Kalicka,

Paweł Izdebski jako Sławek Kłos,

Magdalena Margulewicz jako Daga Górska,

Konrad Jałowiec jako Michał Garda,

Tomasz Radawiec jako Bolek Kowalski.

Serial od lat buduje silne postacie, których życie zawodowe i prywatne przeplata się w dramatyczny sposób.

O czym jest „Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny”?

„Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny” to serial kryminalny opowiadający o pracy policjantów z Wrocławia. Każdy sezon przynosi nowe sprawy - od brutalnych przestępstw po skomplikowane śledztwa z przeszłości. Równolegle widzowie śledzą prywatne życie bohaterów, ich relacje, konflikty i emocjonalne wybory.

20. sezon zapowiada się jako jeden z najbardziej przełomowych - zarówno pod względem zawodowym, jak i osobistym.