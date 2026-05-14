"Love is Blind: Polska". Które pary przetrwają i wezmą ślub? Wytypujcie zwycięzców przed finałem! [SONDA]

"Love is Blind: Polska" to nasza rodzima wersja turbopoularnego formatu Netflixa, który usiłuje odpowiedzieć na pytanie, czy miłość naprawdę jest ślepa.

Program odwraca tradycyjne zasady randkowania - uczestnicy, pragnący być kochani za to, kim naprawdę są, poznają się w odizolowanych "kabinach", nie widząc się nawzajem. To tam budują relacje oparte wyłącznie na rozmowie i emocjach, bez wiedzy o wyglądzie, statusie czy pochodzeniu drugiej osoby. Dopiero, gdy połączy ich silne uczucie i zdecydują się na zaręczyny, zobaczą się po raz pierwszy. To wtedy ich relacja zmierzy się z wyzwaniami świata zewnętrznego - pełnego nieprzewidywalnych sytuacji, wzajemnych oczekiwań i czynników społecznych, których nie doświadczali w "kabinach".

"Love is Blind: Polska" - te pary weszły do finału

Druga tura odcinków "Love is Blind: Polska", która zadebiutowała w Netflixie 13 maja, była bardzo burzliwa. Uczestnicy weszli w trzeci etap programu - wspólną codzienność. Nie wszyscy ją przetrwali. Krzysztof zdradził Malikę z Kingą, przez co ostatecznie stracił szansę na happy end. W grze pozostały zatem cztery pary: Marta i Damian, Julia i Kamil "Uno", Julita i Jacek oraz Daria i Filip.

"Love is Blind: Polska" - które pary wezmą ślub i przetrwają? SONDA

Od finału "Love is Blind: Polska" dzieli nas niespełna tydzień, a napięcie rośnie. Które pary wezmą ślub, a które odpuszczą? Czy uczestnicy wytrwają w swej "miłości"? A może rozejdą się w swoje strony? Zapraszamy do udziału w sondzie - zagłosujcie na parę, która waszym zdaniem ma największe szanse wyrwania w związku. Wyniki ogłosimy we wtorek 19 maja.

Sonda "Love is Blind: Polska" - która para przetrwa? Marta i Damian Julia i Kamil "Uno" Julita i Jacek Daria i Filip

"Love is Blind: Polska" - kiedy finał i reunion?

"Love is Blind: Polska" liczy łącznie 11 odcinków i został podzielony na kilka części. Przed nami jeszcze odcinek finałowy i Reunion - odcinek specjalny, w którym uczestnicy i prowadzący spotykają się po kilku miesiącach. Finał ukaże się w Netflixie 20 maja, a data premiery Reunion nie została jeszcze ujawniona.

