"Na sygnale", odcinek 911. Leon odzyskuje przytomność, a Alek zbliża się do byłej narzeczonej

"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 911, który zostanie wyemitowany w ostatnim tygodniu maja.

Na sygnale, odcinek 911 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 911. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Alek postanawia sprawdzić, czy dzięki Wiesławie na dobre "wyleczył się" z Britney i kolejny dzień spędza w pracy właśnie z byłą narzeczoną. A na wspólnym dyżurze ratownicy trafiają na ofiary dwóch wypadków w skateparku, w tym na chłopaka ze złamaniem nogi, który po kontuzji nagle zaczyna się w karetce dusić - przez zator tłuszczowy. Z kolei zespół Wiktora musi pomóc seniorowi, który ma objawy udaru i jest w dodatku nękany przez właściciela lokalu, w którym mieszka. Tymczasem Leon odzyskuje w końcu po operacji przytomność - ku radości Róży - a w bazie ratowników trwa zorganizowany przez Wiktora remont.

"Na sygnale" odcinek 911 - premiera i emisja

911. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja 2026 roku, o godzinie 22:20, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 911. odcinka serialu "Na sygnale" opracował Kacper Szymon a w obsadzie znaleźli się: Paulina Zwierz, Adam Turczyk, Wojciech Kuliński, Izydor Łobacz, Adrianna Jagiełło, Julian Załuga, Krystyna Tkacz i Justyna Sieniawska.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).