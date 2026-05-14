Złoty chłopak, odcinek 290: Zdrada Betül wychodzi na światło dzienne. Orhan podejmuje radykalny krok [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
2026-05-14 16:37

Ferit z entuzjazmem wchodzi w nowy etap życia, ale szybko okazuje się, że on i Seyran nie patrzą w przyszłość w ten sam sposób. W rodzinie Korhanów zapadnie decyzja, która może na zawsze odmienić losy jednego z bohaterów, a u Kazima wybuchnie kolejny poważny kryzys. Co wydarzy się dalej? Odkryj szczegóły w czwartek, 14 maja. Zachęcamy do czytania naszych streszczeń.

W poprzednim odcinku (289) Halis Korhan ogłosił Ferita nowym liderem klanu i przekazał mu rodowy pierścień. Decyzja ta wywołała euforię w rodzinie, ale doprowadziła do konfliktu z Abidinem. Mąż Suny poczuł się pominięty i uznał, że przyjaciel wykorzystuje go jedynie do brudnej roboty, co podważyło ich dotychczasową lojalność. Jednocześnie wyszło na jaw, że Betul sfałszowała testy DNA i podmieniła próbki krwi, aby zatrzymać przy sobie Orhana. W rezydencji wybuchł skandal, a Suna zdecydowała się potajemnie wesprzeć biznesowe plany Ferita wbrew woli męża. W tym samym czasie Esme otrzymała propozycję współpracy, która otworzyła przed nią szansę na uniezależnienie się od Kazima.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 290 

Ferit coraz śmielej planuje przyszłość i naciska na Seyran, by zdecydowali się na dziecko, nie przyjmując do wiadomości, że jego ukochana psychicznie nie czuje się jeszcze gotowa na tak odpowiedzialny krok. W tym samym czasie Orhan dokonuje bolesnego odkrycia i dowiaduje się, że syn Betul nie jest jego biologicznym potomkiem, jednak ku zaskoczeniu wszystkich, decyduje się zachować tę wiedzę dla siebie i wychować chłopca jako Korhana, by uniknąć kolejnego publicznego skandalu.

Suna, przerażona możliwą reakcją Abidina, błaga Ferita o całkowitą dyskrecję w sprawie zastawienia ich domu pod zastaw, bojąc się, że prawda o ich finansowych problemach zniszczy jej małżeństwo. Ferit natomiast inwestuje ogromne środki w zakup kamieni szlachetnych do swojego autorskiego projektu, mającego być nowym otwarciem dla firmy. Spokój Kazima zostaje przerwany, gdy Esme odkrywa manipulacje w domowych rachunkach i urządza mężowi potężną awanturę, oskarżając go o okradanie rodziny.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 14 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 290 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
