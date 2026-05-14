"Na Wspólnej" - odcinki 4217, 4218, 4219 i 4220 to drama na dramie. Tadek, poznawszy całą prawdę, postanawia zemścić się na Łukaszu, Kalina atakuje Kasię, ale z pomocą przychodzi jej osoba, której chyba najmniej się spodziewała, Remek oświadcza się Brygidzie, Czerski ląduje w szpitalu, podczas gdy Ola idzie na randkę ze Zduńskim, Kajtek kompletnie pogrąża Damiana, a Jarek znajduje sobie kochankę. Szczegóły znajdziecie w poniższych streszczeniach.

"Na Wspólnej" odc. 4217 - STRESZCZENIE szczegółowe (25 maja)

Tadek zabije kochanka Kaliny?! Zakościelni panikują - po zdemaskowaniu kłamstw Kaliny, Tadeusz zniknął! Tymczasem Kalina dopada Łukasza - ma do niego pretensje, że nie uciszył Kamy. Każe mu znikać z Warszawy zanim dopadnie go Tadek! Młody Zakościelny rzeczywiście poluje na zdradzieckiego kumpla - czeka przed jego domem. Na siedzeniu jego auta leży… naostrzony nóż! Rodzina Bergów w rozpadzie totalnym?! Eliza nie może się dowiedzieć o stan Bartka - nie jest rodziną pacjenta. A Wichrowski nie widzi celu życia - kompletnie załamany czeka na operację... Bogdan prosi Juniora, żeby odwiedził Hanię i mamę, które na pewno za nim tęsknią. Czy chłopak jest w stanie znieść widok mamy?! Tymczasem Jarek ma spotkanie biznesowe z piękną blondynką, której wyraźnie wpada w oko - korzysta z tego i… idzie z nią do łóżka! Monika przeciwko szczęściu rodziców?! Roman z Honoratą szukają mieszkania do wynajęcia - nie chcą dłużej obciążać Włodka. Zięba ich powstrzymuje - chce jechać do żony, do Hiszpanii. Ma nadzieję, że uda mu się przekonać Marię do powrotu… Kiedy Kajetan szuka dla dziadka lotów, do baru wpada Monika. Załamana problemami męża… wyżywa się na Włodku!

"Na Wspólnej" odc. 4218 - STRESZCZENIE szczegółowe (26 maja)

Remek oświadcza się Brygidzie! Remigiusz podejmuje nagłą decyzję - prosi Brygidę… o rękę!!! Miauczycka jest szczęśliwa i wzruszona. Tymczasem jej matka knuje z matką Remka - za wszelką cenę chcą przekonać Bożydara do sprzedaży jego rodzinnej firmy kabanosów. Milena obiecuje Jolancie suty procent od transakcji! Matka Brygidy ma plan - pomogą jej… duchy rodziny Bożydara! Darek uratuje Tadka, a Aneta Kasię?! Zakościelni przerażeni - Tadeusz zniknął… Kasia podpowiada Darkowi, że Tadek może szukać zemsty. Żbik znajduje brata w pobliżu mieszkania Łukasza - młody Zakościelny jest kompletnie pijany... Tymczasem Kasię dopada Kalina - grozi jej. Nagle pojawia się Aneta - Kalina jest zszokowana widząc porozumienie kobiet Darka! Jarek i Eliza jednak się opamiętają?! Jarek budzi się w objęciach z poznaną wczoraj klientką. Zawstydzony Berg ucieka - tłumaczy kobiecie, że czeka na niego syn... Tymczasem Eliza odwiedza Bartka po operacji - mówi mu, że Jarek zażądał rozwodu. Wie, że musi ratować swoją rodzinę. Jednocześnie wyznaje Wichrowskiemu, że zawsze będzie go miała w sercu.

PRZECZYTAJ TEŻ: Pytaliśmy: "po co to komu?", teraz wszyscy się zachwycamy. Ten serial to "adaptacja doskonała"

"Na Wspólnej" odc. 4219 - STRESZCZENIE szczegółowe (27 maja)

Czerski znowu ląduje w szpitalu - co mu jest?! Zakościelny przypomina Czerskiemu o dzisiejszym spotkaniu z Nowińskim, klientem którego sprawę zawalił - to być albo nie być dla Mariusza! Niestety, Czerski nie dociera do kancelarii - ponownie traci przytomność i ląduje w szpitalu! Tymczasem matka Mariusza dobija się do jego pustego mieszkania... Kajetan pogrążył ojca?! Weronika ma złe wieści dla Moniki - adwokat dziewczyny zaatakowanej przez Kajetana wniósł oskarżenie. To pogarsza sytuację Damiana - Kajtek zastraszał świadka oskarżenia… Tymczasem Dziedzic straszy młodego policjanta, którego podejrzewa o wyniesienie telefonu Cieślika z magazynu. To działa - Sławek śledzi Zenka, który spotyka się ze zleceniodawcą kradzieży! Igor działa na wielu frontach - czy nie umyka mu najważniejszy?! Igor umawia się z matką dziewczyny, która oskarża Damiana o molestowanie. Kobieta twierdzi, że jej córka nie zna żadnego senatora… Nowak śledzi też Sandrę, która próbuje go zniszczyć - odkrywa, że dziennikarka ma romans… z jego szefem! Tymczasem córka Igora robi sobie wagary i idzie do kanciapy Leona. Julka wraca do domu kompletnie upalona!

"Na Wspólnej" odc. 4220 - STRESZCZENIE szczegółowe (28 maja)

Czerski w szpitalu, a Ola daje się uwodzić klientowi?! Mariusz w szpitalu - w przebłysku świadomości przypomina sobie numer do żony. Dzwoni do Oli z telefonu lekarza. Niestety, mówi tak bełkotliwie, że ta bierze go za pijanego i... rozłącza się! Tym bardziej, że właśnie jej przystojny klient zaprasza ją do restauracji - Zduński twierdzi, że chce ją kupić i potrzebuje Oli porady… Smolny walczy z Sandrą, a Igor z córką! Sandra rozstawia wszystkich w redakcji po kątach. Zszokowany Smolny dowiaduje się, że Smoczyńska - pod nieobecność zawieszonego Igora - została mianowana przez Gwiazdę… jego zastępczynią! Jednak Krzysztof załatwia Sandrę tak, że ta milknie… Tymczasem Igor kłóci się z córką o wczorajsze wagary - Julka wychodzi trzaskając drzwiami! Idzie do Leona. Raper tym razem proponuje jej jakieś pigułki... Basia wkurzona na byłego męża - dlaczego jest wyrodnym ojcem?! Basia i Krzysztof, po wczorajszej parapetówce u Daniela, są zniesmaczeni - mimo zapowiedzi, Andrzej nie pojawił się u syna! Nieoczekiwanie były mąż Basi pojawia się u nich i bardzo dziwnie się tłumaczy. Smolna wyrzuca Brzozowskiemu jego kompletny brak zainteresowania synami - do tej pory nawet nie poznał swojej synowej i własnej wnuczki!

PRZECZYTAJ TEŻ: Ostre spięcie w "M jak miłość". Córka obnaży prawdziwe intencje Natalki

Na Wspólnej – prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz polski serial Pytanie 1 z 10 Darek Żbik miał romans z Agnieszką: Prawda Fałsz Następne pytanie