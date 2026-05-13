Uczestnik "Love is Blind" próbował zabić swoją żonę. Poznali się w programie Netflixa

"Love is Blind" to program typu reality show, którego uczestnicy próbują ustalić, czy miłość rzeczywiście jest ślepa. Poznają się w tzw. kabinach, gdzie przez kilkanaście dni rozmawiają ze sobą przez ścianę. Jeśli nawiążą relację, mogą się zaręczyć i przejść do kolejnego etapu programu, którym jest wspólny wyjazd za granicę, a następnie mieszkanie pod jednym dachem. W finale show Netflixa decydują czy chcą wziąć ślub.

Poznali się w "Love is Blind", później próbował ją zabić

Santiago Martínez i Emily Ceco poznali się w jednej z kabin w "Love is Blind" w 2024 roku. Zaręczyli się i przeszli do kolejnego etapu, a ich przygoda w programie Netflixa doprowadziła ich przed ołtarz. Zagraniczne media donoszą, że planowali jeszcze jeden ślub, tym razem już prywatny w otoczeniu najbliższych. Tak się jednak nie stało, a w lutym 2025 roku Emily oskarżyła (teraz już byłego) męża o przemoc psychiczną i fizyczną oraz usiłowanie zabójstwa.

Emily Ceco twierdziła, że Santiago bił ją, dusił poduszką i przetrzymywał w mieszkaniu wbrew jej woli. Po przedstawieniu zarzutów kobieta wystąpiła w lokalnym programie El ejército de la mañana on Bondi Live, w którym pokazała obrażenia - podbite oko oraz siniaki na ramieniu. Wielokrotnie podkreślała, że mąż usiłował ją zabić. "Byłam przerażona, a on w trakcie zeznań przepraszał i zapewniał, że nadal mnie kocha" - powiedziała [za: Miami Herald]. Santiago Martínez stanowczo zaprzeczał jej słowom, choć przyznał, że doszło do aktów przemocy.

Przede wszystkim chcę powiedzieć, że w żaden sposób nie usprawiedliwiam przemocy. Jako pierwszy przyznałem się do błędu i prywatnie przeprosiłem. Dziś biorę odpowiedzialność za to, co zrobiłem. Nie oznacza to jednak, że biorę odpowiedzialność za próbę zabicia kobiety, którą kochałem - napisał na Instagramie.

Przyznał się do stosowania przemocy, ale nie do próby zabójstwa

Jak podaje Miami Herald, Martínez zapewniał, że czyny, których się dopuścił nigdy nie zagrażały życiu jego żony.

Eksperci od kryminalistyki stwierdzili w swoich raportach, że obrażenia były niewielkie, nigdy nie groziło jej ryzyko śmierci, a ona zawsze mogła robić, co chciała. Nigdy nie manipulowałem i nie kontrolowałem jej, jak twierdzi - to kłamstwo i wiem, że prawda zostanie udowodniona. Teraz czas milczeć i czekać na sprawiedliwość opartą na prawdziwych dowodach, a nie na narracji - dodał.

Uczestnik "Love is Blind" skazany. Żona wydała oświadczenie

Sąd jak widać miał inny pogląd na wspomnianą prawdę. Cosmopolitan podaje, że Santiago Martínez został uznany za winnego usiłowania zabójstwa, wielokrotnej napaści i bezprawnego pozbawienia wolności Emily Ceco oraz skazany na 15 lat więzienia. Ofiara skomentowała wyrok następującymi słowami:

Wciąż próbuję zrozumieć to, co czuję. To nie tylko zamknięcie… to usunięcie historii, która głęboko mnie naznaczyła. Były dni pełne strachu, zagubienia, niewiedzy, jak iść dalej. Ale było we mnie też coś, co nawet w najmroczniejszych chwilach postanowiło się nie poddawać. Ale nie byłam sama. I to właśnie czuję dziś najsilniej. [...] Przede mną 15 lat spokoju… Nie wiem, co się stanie, kiedy on wyjdzie na wolność, ale mam nadzieję, że wymiar sprawiedliwości nadal będzie mnie chronił. Skoro próbował mnie zabić, po tym, jak dałam mu wszystko, nie wyobrażam sobie nawet, do czego byłby zdolny po 15 latach gniewu [za: Reality Shrine].