„La Promesa - pałac tajemnic”: streszczenie odcinka 524

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-12 11:43

W 524. odcinku serialu „La Promesa - pałac tajemnic” sierżant Burdina odnajdzie przy ciele Gregoria kopertę pochodzącą z pałacu. Jana będzie się martwić, jak rodzina Manuela zareaguje na wieść o ich potajemnym małżeństwie. Lope wyzna Verze, że zaczynają go przytłaczać dzielące ich różnice społeczne.

W poprzednim odcinku Lorenzo przekazał rodzinie wiadomość o zabójstwie Gregoria, co wywołało w pałacu duże poruszenie. Rómulo starał się uspokoić domowników i umniejszyć znaczenie wizyty policji. Służba postanowiła milczeć, aby ukryć przed Petrą kolejny błąd popełniony przez Marcela. Curro przekazał Julii wieści o śmierci Paca, a Manuel zaczął planować wyjazd do Madrytu, by po ślubie z Janą zacząć wszystko od nowa. A co wydarzy się tym razem?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 524 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Rómulo powie Píi o śmierci Gregoria. Curro spotka się z Julią, aby przekazać jej ostatnie słowa Paca. Lope wyzna Verze, że różnice społeczne między nimi zaczynają go przytłaczać. Jana zacznie się martwić, jak bliscy Manuela przyjmą wiadomość o ich małżeństwie. Sierżant Burdina pokaże Rómulowi kopertę znalezioną przy ciele Gregoria, która pochodzi z posiadłości La Promesa.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 524 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

524. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w piątek, 20 listopada 2026 r., o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

Polecany artykuł:

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

Hiszpański serial kostiumowy „La Promesa - pałac tajemnic” opowiada o Janie, która zatrudnia się w rezydencji rodu Luján, by odkryć prawdę o przeszłości swojej rodziny. Akcja osadzona na początku XX wieku pokazuje losy arystokracji i służby w świecie pełnym namiętności oraz tajemnic. Główna bohaterka, planując odwet za śmierć matki, zakochuje się w Manuelu, co zmusza ją do podejmowania trudnych wyborów. Serial przedstawia podziały klasowe i walkę o wpływy w murach andaluzyjskiej posiadłości. W obsadzie znaleźli się m.in.:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
Młoda służąca w białym czepku trzyma jasny materiał. O tajemnicach serialu La Promesa przeczytasz w serwisie Eska.
Galeria zdjęć 8
La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic

ROLKI