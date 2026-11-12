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W poprzednim odcinku Lorenzo przekazał rodzinie wiadomość o zabójstwie Gregoria, co wywołało w pałacu duże poruszenie. Rómulo starał się uspokoić domowników i umniejszyć znaczenie wizyty policji. Służba postanowiła milczeć, aby ukryć przed Petrą kolejny błąd popełniony przez Marcela. Curro przekazał Julii wieści o śmierci Paca, a Manuel zaczął planować wyjazd do Madrytu, by po ślubie z Janą zacząć wszystko od nowa. A co wydarzy się tym razem?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 524 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Rómulo powie Píi o śmierci Gregoria. Curro spotka się z Julią, aby przekazać jej ostatnie słowa Paca. Lope wyzna Verze, że różnice społeczne między nimi zaczynają go przytłaczać. Jana zacznie się martwić, jak bliscy Manuela przyjmą wiadomość o ich małżeństwie. Sierżant Burdina pokaże Rómulowi kopertę znalezioną przy ciele Gregoria, która pochodzi z posiadłości La Promesa.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 524 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
524. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w piątek, 20 listopada 2026 r., o godzinie 15:05 na antenie TVP2.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
Hiszpański serial kostiumowy „La Promesa - pałac tajemnic” opowiada o Janie, która zatrudnia się w rezydencji rodu Luján, by odkryć prawdę o przeszłości swojej rodziny. Akcja osadzona na początku XX wieku pokazuje losy arystokracji i służby w świecie pełnym namiętności oraz tajemnic. Główna bohaterka, planując odwet za śmierć matki, zakochuje się w Manuelu, co zmusza ją do podejmowania trudnych wyborów. Serial przedstawia podziały klasowe i walkę o wpływy w murach andaluzyjskiej posiadłości. W obsadzie znaleźli się m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)