W poprzednim odcinku Lorenzo przekazał rodzinie wiadomość o zabójstwie Gregoria, co wywołało w pałacu duże poruszenie. Rómulo starał się uspokoić domowników i umniejszyć znaczenie wizyty policji. Służba postanowiła milczeć, aby ukryć przed Petrą kolejny błąd popełniony przez Marcela. Curro przekazał Julii wieści o śmierci Paca, a Manuel zaczął planować wyjazd do Madrytu, by po ślubie z Janą zacząć wszystko od nowa. A co wydarzy się tym razem?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 524 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Rómulo powie Píi o śmierci Gregoria. Curro spotka się z Julią, aby przekazać jej ostatnie słowa Paca. Lope wyzna Verze, że różnice społeczne między nimi zaczynają go przytłaczać. Jana zacznie się martwić, jak bliscy Manuela przyjmą wiadomość o ich małżeństwie. Sierżant Burdina pokaże Rómulowi kopertę znalezioną przy ciele Gregoria, która pochodzi z posiadłości La Promesa.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 524 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

524. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w piątek, 20 listopada 2026 r., o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

Hiszpański serial kostiumowy „La Promesa - pałac tajemnic” opowiada o Janie, która zatrudnia się w rezydencji rodu Luján, by odkryć prawdę o przeszłości swojej rodziny. Akcja osadzona na początku XX wieku pokazuje losy arystokracji i służby w świecie pełnym namiętności oraz tajemnic. Główna bohaterka, planując odwet za śmierć matki, zakochuje się w Manuelu, co zmusza ją do podejmowania trudnych wyborów. Serial przedstawia podziały klasowe i walkę o wpływy w murach andaluzyjskiej posiadłości. W obsadzie znaleźli się m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)