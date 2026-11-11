W poprzednim odcinku Samuel ostrzegał Lucię przed kontaktami z lichwiarzem Jimenem Batanem, a o nowej sztuce Leonor plotkowano w całej dzielnicy. Pocałunek Flory i Carmen wywołał skandal wśród sąsiadów, choć przekonana o swoim talencie Flora nadal nie dawała spokoju El Penii. Dzięki wsparciu producenta Benjamina Corrala spektakl zyskał szansę na wystawienie w madryckich teatrach, natomiast ksiądz Telmo podjął walkę o swoją reputację i odmówił przeniesienia do innej parafii. Czego teraz się spodziewać?

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„Akacjowa 38” odcinek 1002 - streszczenie

Przeor Zakonu Chrystusa Leżącego przyciśnie Lucię do muru, domagając się od niej oskarżenia ojca Telmo przed Trybunałem Kościelnym. Gdy dziewczyna stanowczo odmówi, duchowny nakaże jej przejście upokarzającego badania, które ma dowieść jej dziewictwa. W sprawę wmiesza się Samuel i obieca przełożonemu zakonu, że zdoła nakłonić dziewczynę do złożenia zeznań. Jednocześnie na Akacjowej zapanuje radość z powodu powrotu Casildy na poddasze oraz przyjazdu Rosiny, Liberto i Leonor. Servando zacznie powoli odzyskiwać siły, a Leonor postanowi podzielić się z nim zyskami, które przyniosła jej sztuka teatralna.

„Akacjowa 38” odcinek 1002 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1002. odcinek serialu „Akacjowa 38” zostanie wyemitowany w czwartek, 19 listopada 2026 roku, o godzinie 18:40 na antenie TVP1.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to popularna hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do Madrytu z początków XX wieku. Opowieść skupia się na losach mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie krzyżują się drogi przedstawicieli różnych warstw społecznych. Serial zyskał ogromną popularność dzięki wciągającym wątkom pełnym dramatów, romansów i niespodziewanych zwrotów akcji. Widzowie śledzą skomplikowane relacje kilku rodzin, których życie jest naznaczone sekretami i osobistymi tragediami. Piękne zdjęcia oraz starannie odwzorowane realia epoki stanowią idealne tło dla gry znakomitych aktorów. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)