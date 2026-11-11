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W poprzednim odcinku Radomir zarzucił Weronice, że w jej redakcji brakuje pieniędzy oraz ludzi. W biurze Ciesielskiej znów doszło do awantury, gdy Kornel otwarcie wypowiedział jej wojnę. Błażej nie krył też pretensji o zatrudnienie Radomira. Kasia spędziła romantyczny poranek z Mariuszem, choć zaczęło ją niepokoić, że Janka pomaga jej ukochanemu w sprzedaży gruntów. Tymczasem Ksawery miło spędzał czas z Celiną, a ich relacja wyraźnie się zacieśniła. Czego teraz się spodziewać?
„Barwy szczęścia” odcinek 3444 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Rawiczowa zwierzy się Basi i Tolkowi, że przez lata była nieszczęśliwa w małżeństwie. Niedługo potem pojedzie z Brodą do aresztu na spotkanie z Cezarym, a podczas tej wizyty między braćmi zacznie narastać silne napięcie. Ignacy poprosi Madzię o pomoc w wyborze eleganckiego stroju biznesowego, ponieważ chce zadbać o profesjonalny wygląd. Z kolei Weronika i Błażej zauważą uraz ręki u Modrzyckiej i zabiorą ją do szpitala. Lekarz potwierdzi złamanie i zacznie podejrzewać u seniorki osteoporozę.
„Barwy szczęścia” odcinek 3444 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3444. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w czwartek, 19 listopada 2026 roku. Premierę będzie można obejrzeć o godzinie 20:05 na antenie TVP2.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali, który od lat przyciąga widzów śledzących losy mieszkańców ulicy Zacisznej i osiedla Pod Sosnami. Produkcja skupia się na historiach rodzin i sąsiadów mierzących się z codziennymi problemami oraz radosnymi chwilami. Bohaterowie w różnym wieku pozwalają twórcom pokazać wiele życiowych postaw i emocji. Siłą opowieści są autentyczne wątki, w których każdy może odnaleźć cząstkę siebie, od trudności w pracy po miłosne zawirowania. W obsadzie znajdują się tacy aktorzy, jak:
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Marek Molak (jako Hubert Pyrka)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)
- Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)
- Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)
- Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)