W poprzednim odcinku Radomir zarzucił Weronice, że w jej redakcji brakuje pieniędzy oraz ludzi. W biurze Ciesielskiej znów doszło do awantury, gdy Kornel otwarcie wypowiedział jej wojnę. Błażej nie krył też pretensji o zatrudnienie Radomira. Kasia spędziła romantyczny poranek z Mariuszem, choć zaczęło ją niepokoić, że Janka pomaga jej ukochanemu w sprzedaży gruntów. Tymczasem Ksawery miło spędzał czas z Celiną, a ich relacja wyraźnie się zacieśniła. Czego teraz się spodziewać?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

„Barwy szczęścia” odcinek 3444 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Rawiczowa zwierzy się Basi i Tolkowi, że przez lata była nieszczęśliwa w małżeństwie. Niedługo potem pojedzie z Brodą do aresztu na spotkanie z Cezarym, a podczas tej wizyty między braćmi zacznie narastać silne napięcie. Ignacy poprosi Madzię o pomoc w wyborze eleganckiego stroju biznesowego, ponieważ chce zadbać o profesjonalny wygląd. Z kolei Weronika i Błażej zauważą uraz ręki u Modrzyckiej i zabiorą ją do szpitala. Lekarz potwierdzi złamanie i zacznie podejrzewać u seniorki osteoporozę.

„Barwy szczęścia” odcinek 3444 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3444. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w czwartek, 19 listopada 2026 roku. Premierę będzie można obejrzeć o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali, który od lat przyciąga widzów śledzących losy mieszkańców ulicy Zacisznej i osiedla Pod Sosnami. Produkcja skupia się na historiach rodzin i sąsiadów mierzących się z codziennymi problemami oraz radosnymi chwilami. Bohaterowie w różnym wieku pozwalają twórcom pokazać wiele życiowych postaw i emocji. Siłą opowieści są autentyczne wątki, w których każdy może odnaleźć cząstkę siebie, od trudności w pracy po miłosne zawirowania. W obsadzie znajdują się tacy aktorzy, jak:

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Marek Molak (jako Hubert Pyrka)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)

Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)

Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)

Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)