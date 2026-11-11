„Barwy szczęścia”: streszczenie odcinka 3444

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-11 6:30

W 3444 odcinku serialu „Barwy szczęścia” Rawiczowa i Broda pojawią się w areszcie na spotkaniu z Cezarym. Między braćmi zacznie narastać wyraźne napięcie, a wspólna wizyta przebiegnie w bardzo trudnej atmosferze. Jednocześnie Weronika i Błażej zabiorą do szpitala Modrzycką, u której lekarz podejrzewać będzie osteoporozę. Z kolei Ignacy poprosi Madzię o pomoc w wyborze eleganckiego stroju biznesowego.

Zatroskani Rawiczowa i Broda w sądzie pod nadzorem policji. O losach bohaterów Barw szczęścia przeczytasz na Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Radomir zarzucił Weronice, że w jej redakcji brakuje pieniędzy oraz ludzi. W biurze Ciesielskiej znów doszło do awantury, gdy Kornel otwarcie wypowiedział jej wojnę. Błażej nie krył też pretensji o zatrudnienie Radomira. Kasia spędziła romantyczny poranek z Mariuszem, choć zaczęło ją niepokoić, że Janka pomaga jej ukochanemu w sprzedaży gruntów. Tymczasem Ksawery miło spędzał czas z Celiną, a ich relacja wyraźnie się zacieśniła. Czego teraz się spodziewać?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3444 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Rawiczowa zwierzy się Basi i Tolkowi, że przez lata była nieszczęśliwa w małżeństwie. Niedługo potem pojedzie z Brodą do aresztu na spotkanie z Cezarym, a podczas tej wizyty między braćmi zacznie narastać silne napięcie. Ignacy poprosi Madzię o pomoc w wyborze eleganckiego stroju biznesowego, ponieważ chce zadbać o profesjonalny wygląd. Z kolei Weronika i Błażej zauważą uraz ręki u Modrzyckiej i zabiorą ją do szpitala. Lekarz potwierdzi złamanie i zacznie podejrzewać u seniorki osteoporozę.

„Barwy szczęścia” odcinek 3444 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3444. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w czwartek, 19 listopada 2026 roku. Premierę będzie można obejrzeć o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali, który od lat przyciąga widzów śledzących losy mieszkańców ulicy Zacisznej i osiedla Pod Sosnami. Produkcja skupia się na historiach rodzin i sąsiadów mierzących się z codziennymi problemami oraz radosnymi chwilami. Bohaterowie w różnym wieku pozwalają twórcom pokazać wiele życiowych postaw i emocji. Siłą opowieści są autentyczne wątki, w których każdy może odnaleźć cząstkę siebie, od trudności w pracy po miłosne zawirowania. W obsadzie znajdują się tacy aktorzy, jak:

  • Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Marek Molak (jako Hubert Pyrka)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)
  • Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
  • Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
  • Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
  • Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)
  • Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)
  • Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)
  • Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)
  • Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)
  • Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
„Barwy szczęścia”: odcinki 3441-3445
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barwy szczęścia

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