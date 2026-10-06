"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 498

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-06 10:50

W 498. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic” Jana nie przestanie martwić się o Pię. W końcu zwierzy się Manuelowi, bo liczy na jego pomoc. Tymczasem baron de Ayala będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami swoich oskarżeń.

W poprzednim odcinku teściowie Virtudes postanowili oddać jej syna, ale szybko okazało się, że ta decyzja przyniesie kolejne komplikacje. Catalina pojechała do Pelaya i podczas szczerej rozmowy próbowała wyjaśnić najważniejsze sprawy. Martina wróciła do pałacu, a Santos i Petra coraz bardziej się do siebie zbliżali. Jana i Maria martwiły się o Pię, bo obawiały się, że nie wytrzyma dłużej życia w odosobnieniu. Cruz naciskała na Marię Antonię i chciała wiedzieć, kiedy ta wreszcie wyjedzie. Maria i Salvador ponownie rozmawiali też o ślubie. Co wydarzy się dalej?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 498 - streszczenie

Jana martwi się o Pię i szuka sposobu, by jej pomóc. Zwraca się do Manuela, licząc, że wesprze ją w tej trudnej sytuacji. Catalina proponuje Pelayowi, by spróbowali odbudować swoją relację i dali sobie jeszcze jedną szansę. Baron de Ayala przyznaje Martinie i jej bliskim, że objawy zatrucia mogły być skutkiem choroby. Przeprasza też dziewczynę za bezpodstawne oskarżenia. Simona prosi Rómula i Petrę, by Adolfito mógł przez jakiś czas zostać z matką w La Promesie. Tymczasem ochmistrzyni składa Ricardowi propozycję w sprawie jego syna.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 498 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

498. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 14 października 2026 roku, w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Informacje o powtórce i dostępności w serwisach nadawcy warto sprawdzić w aktualnym programie stacji.

Polecany artykuł:

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy osadzony na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana trafia do posiadłości rodu Luján jako służąca, by odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu ścierają się interesy arystokracji i służby, a na pierwszy plan wychodzą rodzinne sekrety, romanse, zemsta oraz walka o majątek i pozycję. W obsadzie są między innymi:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
Simona i Jana siedzą przy stole w La Promesie. O losach bohaterek serialu przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 8
SuperZdrowi
Longevity - nowy trend, czy skuteczna recepta na dożycie 100 lat w zdrowiu. SuperZdrowi
SuperZdrowi
Mediateka.pl
Sponsor podcastu:
Grupa LUX MED

ROLKI

La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic