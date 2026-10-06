W poprzednim odcinku teściowie Virtudes postanowili oddać jej syna, ale szybko okazało się, że ta decyzja przyniesie kolejne komplikacje. Catalina pojechała do Pelaya i podczas szczerej rozmowy próbowała wyjaśnić najważniejsze sprawy. Martina wróciła do pałacu, a Santos i Petra coraz bardziej się do siebie zbliżali. Jana i Maria martwiły się o Pię, bo obawiały się, że nie wytrzyma dłużej życia w odosobnieniu. Cruz naciskała na Marię Antonię i chciała wiedzieć, kiedy ta wreszcie wyjedzie. Maria i Salvador ponownie rozmawiali też o ślubie. Co wydarzy się dalej?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 498 - streszczenie

Jana martwi się o Pię i szuka sposobu, by jej pomóc. Zwraca się do Manuela, licząc, że wesprze ją w tej trudnej sytuacji. Catalina proponuje Pelayowi, by spróbowali odbudować swoją relację i dali sobie jeszcze jedną szansę. Baron de Ayala przyznaje Martinie i jej bliskim, że objawy zatrucia mogły być skutkiem choroby. Przeprasza też dziewczynę za bezpodstawne oskarżenia. Simona prosi Rómula i Petrę, by Adolfito mógł przez jakiś czas zostać z matką w La Promesie. Tymczasem ochmistrzyni składa Ricardowi propozycję w sprawie jego syna.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 498 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

498. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 14 października 2026 roku, w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Informacje o powtórce i dostępności w serwisach nadawcy warto sprawdzić w aktualnym programie stacji.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy osadzony na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana trafia do posiadłości rodu Luján jako służąca, by odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu ścierają się interesy arystokracji i służby, a na pierwszy plan wychodzą rodzinne sekrety, romanse, zemsta oraz walka o majątek i pozycję. W obsadzie są między innymi:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Marga Martínez jako Petra Arcos

Carmen Asecas jako Catalina Luján

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