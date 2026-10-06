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W poprzednim odcinku teściowie Virtudes postanowili oddać jej syna, ale szybko okazało się, że ta decyzja przyniesie kolejne komplikacje. Catalina pojechała do Pelaya i podczas szczerej rozmowy próbowała wyjaśnić najważniejsze sprawy. Martina wróciła do pałacu, a Santos i Petra coraz bardziej się do siebie zbliżali. Jana i Maria martwiły się o Pię, bo obawiały się, że nie wytrzyma dłużej życia w odosobnieniu. Cruz naciskała na Marię Antonię i chciała wiedzieć, kiedy ta wreszcie wyjedzie. Maria i Salvador ponownie rozmawiali też o ślubie. Co wydarzy się dalej?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 498 - streszczenie
Jana martwi się o Pię i szuka sposobu, by jej pomóc. Zwraca się do Manuela, licząc, że wesprze ją w tej trudnej sytuacji. Catalina proponuje Pelayowi, by spróbowali odbudować swoją relację i dali sobie jeszcze jedną szansę. Baron de Ayala przyznaje Martinie i jej bliskim, że objawy zatrucia mogły być skutkiem choroby. Przeprasza też dziewczynę za bezpodstawne oskarżenia. Simona prosi Rómula i Petrę, by Adolfito mógł przez jakiś czas zostać z matką w La Promesie. Tymczasem ochmistrzyni składa Ricardowi propozycję w sprawie jego syna.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 498 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
498. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 14 października 2026 roku, w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Informacje o powtórce i dostępności w serwisach nadawcy warto sprawdzić w aktualnym programie stacji.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy osadzony na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana trafia do posiadłości rodu Luján jako służąca, by odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu ścierają się interesy arystokracji i służby, a na pierwszy plan wychodzą rodzinne sekrety, romanse, zemsta oraz walka o majątek i pozycję. W obsadzie są między innymi:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Carmen Asecas jako Catalina Luján