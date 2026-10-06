"Felicita": streszczenie odcinka 16

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-06 9:15

W 16. odcinku „Felicita” Zośka i Ewka wciąż będą skłócone. Jagoda spróbuje je pogodzić, lecz nie zdoła zażegnać konfliktu. W Warszawie zjawi się też Wiktor z zaskakującą propozycją.

Dwie kobiety rozmawiają, siedząc na podłodze przy kanapie z winem. O losach bohaterek serialu Felicita przeczytasz na Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Zośka postanowiła skonfrontować się z Piotrem. Zażądała od niego wyjaśnień, co wiedział o zobowiązaniach Kamila wobec włoskiej rodziny. Kolejnym ciosem były dla niej słowa Ewy, która przypomniała sobie ważną rozmowę z mężem Zośki. Davide nadal milczał, a Oliwia coraz gorzej radziła sobie z całą sytuacją. Enzo wpadł w panikę, gdy zobaczył Vita z Markiem i Francescą. Czego teraz się spodziewać?

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„Felicita” odcinek 16 - streszczenie

Zośka i Ewka wciąż nie dojdą do porozumienia. Jagoda spróbuje pogodzić kobiety, ale jej starania spełzną na niczym. Oliwia nie uwierzy Giulii, która będzie przekonywać, że z Davide wszystko jest w porządku. Wiktor przyjedzie do Warszawy z zaskakującą propozycją. Tymczasem Stella i Francesca zrealizują swój plan.

„Felicita” odcinek 16 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

16. odcinek serialu „Felicita” zostanie wyemitowany 14 października 2026 roku w TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 20:30. Jagoda spróbuje wtedy pogodzić Zośkę i Ewkę. Jej starania nie przyniosą jednak oczekiwanego skutku.

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„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinie, żałobie i próbie ułożenia życia na nowo. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila próbuje zadbać o siebie i nastoletnią córkę Oliwię. Tajemniczy list prowadzi je do włoskiego Polignano a Mare, gdzie odkrywają drugie życie zmarłego mężczyzny. W tej historii ważne są także Giulia, mały Nico, rodzinne sekrety, spadek oraz uczucia związane z przeszłością. W obsadzie znaleźli się między innymi:

  • Laura Breszka jako Zośka
  • Klementyna Karnkowska jako Oliwia
  • Dawid Ogrodnik jako Kamil
  • Oriana Celentano jako Giulia
  • Alessandro Parrello jako Marco
  • Francesco Petit jako Davide
  • Monika Mariotti jako Francesca
  • Jan Arlotti jako Enzo
  • Anna Dereszowska jako Ewka
  • Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello
Felicita: odcinki 14-16
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