W poprzednim odcinku Zośka postanowiła skonfrontować się z Piotrem. Zażądała od niego wyjaśnień, co wiedział o zobowiązaniach Kamila wobec włoskiej rodziny. Kolejnym ciosem były dla niej słowa Ewy, która przypomniała sobie ważną rozmowę z mężem Zośki. Davide nadal milczał, a Oliwia coraz gorzej radziła sobie z całą sytuacją. Enzo wpadł w panikę, gdy zobaczył Vita z Markiem i Francescą. Czego teraz się spodziewać?

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„Felicita” odcinek 16 - streszczenie

Zośka i Ewka wciąż nie dojdą do porozumienia. Jagoda spróbuje pogodzić kobiety, ale jej starania spełzną na niczym. Oliwia nie uwierzy Giulii, która będzie przekonywać, że z Davide wszystko jest w porządku. Wiktor przyjedzie do Warszawy z zaskakującą propozycją. Tymczasem Stella i Francesca zrealizują swój plan.

„Felicita” odcinek 16 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

16. odcinek serialu „Felicita” zostanie wyemitowany 14 października 2026 roku w TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 20:30. Jagoda spróbuje wtedy pogodzić Zośkę i Ewkę. Jej starania nie przyniosą jednak oczekiwanego skutku.

„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinie, żałobie i próbie ułożenia życia na nowo. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila próbuje zadbać o siebie i nastoletnią córkę Oliwię. Tajemniczy list prowadzi je do włoskiego Polignano a Mare, gdzie odkrywają drugie życie zmarłego mężczyzny. W tej historii ważne są także Giulia, mały Nico, rodzinne sekrety, spadek oraz uczucia związane z przeszłością. W obsadzie znaleźli się między innymi:

Laura Breszka jako Zośka

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Oriana Celentano jako Giulia

Alessandro Parrello jako Marco

Francesco Petit jako Davide

Monika Mariotti jako Francesca

Jan Arlotti jako Enzo

Anna Dereszowska jako Ewka

Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello