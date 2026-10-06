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W poprzednim odcinku Zośka postanowiła skonfrontować się z Piotrem. Zażądała od niego wyjaśnień, co wiedział o zobowiązaniach Kamila wobec włoskiej rodziny. Kolejnym ciosem były dla niej słowa Ewy, która przypomniała sobie ważną rozmowę z mężem Zośki. Davide nadal milczał, a Oliwia coraz gorzej radziła sobie z całą sytuacją. Enzo wpadł w panikę, gdy zobaczył Vita z Markiem i Francescą. Czego teraz się spodziewać?
„Felicita” odcinek 16 - streszczenie
Zośka i Ewka wciąż nie dojdą do porozumienia. Jagoda spróbuje pogodzić kobiety, ale jej starania spełzną na niczym. Oliwia nie uwierzy Giulii, która będzie przekonywać, że z Davide wszystko jest w porządku. Wiktor przyjedzie do Warszawy z zaskakującą propozycją. Tymczasem Stella i Francesca zrealizują swój plan.
„Felicita” odcinek 16 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
16. odcinek serialu „Felicita” zostanie wyemitowany 14 października 2026 roku w TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 20:30. Jagoda spróbuje wtedy pogodzić Zośkę i Ewkę. Jej starania nie przyniosą jednak oczekiwanego skutku.
„Felicita” - opis serialu i obsada
„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinie, żałobie i próbie ułożenia życia na nowo. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila próbuje zadbać o siebie i nastoletnią córkę Oliwię. Tajemniczy list prowadzi je do włoskiego Polignano a Mare, gdzie odkrywają drugie życie zmarłego mężczyzny. W tej historii ważne są także Giulia, mały Nico, rodzinne sekrety, spadek oraz uczucia związane z przeszłością. W obsadzie znaleźli się między innymi:
- Laura Breszka jako Zośka
- Klementyna Karnkowska jako Oliwia
- Dawid Ogrodnik jako Kamil
- Oriana Celentano jako Giulia
- Alessandro Parrello jako Marco
- Francesco Petit jako Davide
- Monika Mariotti jako Francesca
- Jan Arlotti jako Enzo
- Anna Dereszowska jako Ewka
- Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello