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W poprzednim odcinku Catalina przekonała Pelaya, że to Cruz stoi za prasowym skandalem z ich udziałem. Pelayo wrócił wspomnieniami do bolesnego czasu, gdy stracił majątek i dawną pozycję. Petra postanowiła po kryjomu szkolić Santosa. Przybycie zakonnic do La Promesy wywołało niemałe poruszenie i postawiło mieszkańców pałacu przed kolejnymi pytaniami. Tymczasem hrabia niespodziewanie zmienił zdanie w sprawie Martiny.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 497 - streszczenie
Teściowie Virtudes postanowią oddać jej syna, lecz szybko wyjdzie na jaw, że ta decyzja przyniesie nowe komplikacje. Catalina pojedzie do Pelaya, aby w szczerej rozmowie wyjaśnić to, co wciąż ich dzieli. Martina wróci do pałacu, a Santos i Petra jeszcze bardziej się do siebie zbliżą. Jana i Maria zaczną martwić się o Pię, bo obawiają się, że nie zniesie dłużej życia w odosobnieniu. Cruz będzie naciskać na Marię Antonię i zażąda odpowiedzi, kiedy ta zamierza wyjechać. Maria i Salvador znów wrócą do rozmowy o ślubie.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 497 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
497. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” będzie można obejrzeć we wtorek, 13 października 2026 roku, na antenie TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 15:05. Wtedy rozstrzygnie się, jak potoczą się dalsze losy mieszkańców pałacu La Promesa.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, w którym miłość miesza się z intrygami i rodzinnymi sekretami. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w posiadłości rodu Luján na południu Hiszpanii. Jana jako dziecko była świadkiem zabójstwa matki i porwania brata, dlatego po latach zatrudniła się w pałacu jako służąca. Chce odkryć prawdę i znaleźć winnych, lecz jej uczucie do Manuela, syna markiza, bardzo komplikuje te plany. Różnice klasowe, walka o majątek, romanse i ukrywane zbrodnie wpływają na losy mieszkańców pałacu. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González jako Juan Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández
- Laura Simón jako Lola Montoro
- Rafa de Vera jako Conrado Funes