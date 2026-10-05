W poprzednim odcinku Catalina przekonała Pelaya, że to Cruz stoi za prasowym skandalem z ich udziałem. Pelayo wrócił wspomnieniami do bolesnego czasu, gdy stracił majątek i dawną pozycję. Petra postanowiła po kryjomu szkolić Santosa. Przybycie zakonnic do La Promesy wywołało niemałe poruszenie i postawiło mieszkańców pałacu przed kolejnymi pytaniami. Tymczasem hrabia niespodziewanie zmienił zdanie w sprawie Martiny.

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 497 - streszczenie

Teściowie Virtudes postanowią oddać jej syna, lecz szybko wyjdzie na jaw, że ta decyzja przyniesie nowe komplikacje. Catalina pojedzie do Pelaya, aby w szczerej rozmowie wyjaśnić to, co wciąż ich dzieli. Martina wróci do pałacu, a Santos i Petra jeszcze bardziej się do siebie zbliżą. Jana i Maria zaczną martwić się o Pię, bo obawiają się, że nie zniesie dłużej życia w odosobnieniu. Cruz będzie naciskać na Marię Antonię i zażąda odpowiedzi, kiedy ta zamierza wyjechać. Maria i Salvador znów wrócą do rozmowy o ślubie.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 497 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

497. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” będzie można obejrzeć we wtorek, 13 października 2026 roku, na antenie TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 15:05. Wtedy rozstrzygnie się, jak potoczą się dalsze losy mieszkańców pałacu La Promesa.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, w którym miłość miesza się z intrygami i rodzinnymi sekretami. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w posiadłości rodu Luján na południu Hiszpanii. Jana jako dziecko była świadkiem zabójstwa matki i porwania brata, dlatego po latach zatrudniła się w pałacu jako służąca. Chce odkryć prawdę i znaleźć winnych, lecz jej uczucie do Manuela, syna markiza, bardzo komplikuje te plany. Różnice klasowe, walka o majątek, romanse i ukrywane zbrodnie wpływają na losy mieszkańców pałacu. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes