"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 497

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-05 11:13

W 497. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic” Cruz nie odpuści Marii Antonii i zażąda odpowiedzi, kiedy ta wyjedzie. Catalina spotka się z Pelayem, bo między nimi wciąż pozostało wiele niewyjaśnionych spraw. Jana i Maria zaczną coraz bardziej bać się o Pię, która samotnie znosi trudną sytuację. W tym samym czasie Virtudes odzyska syna, ale nie oznacza to końca jej problemów.

W poprzednim odcinku Catalina przekonała Pelaya, że to Cruz stoi za prasowym skandalem z ich udziałem. Pelayo wrócił wspomnieniami do bolesnego czasu, gdy stracił majątek i dawną pozycję. Petra postanowiła po kryjomu szkolić Santosa. Przybycie zakonnic do La Promesy wywołało niemałe poruszenie i postawiło mieszkańców pałacu przed kolejnymi pytaniami. Tymczasem hrabia niespodziewanie zmienił zdanie w sprawie Martiny.

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 497 - streszczenie

Teściowie Virtudes postanowią oddać jej syna, lecz szybko wyjdzie na jaw, że ta decyzja przyniesie nowe komplikacje. Catalina pojedzie do Pelaya, aby w szczerej rozmowie wyjaśnić to, co wciąż ich dzieli. Martina wróci do pałacu, a Santos i Petra jeszcze bardziej się do siebie zbliżą. Jana i Maria zaczną martwić się o Pię, bo obawiają się, że nie zniesie dłużej życia w odosobnieniu. Cruz będzie naciskać na Marię Antonię i zażąda odpowiedzi, kiedy ta zamierza wyjechać. Maria i Salvador znów wrócą do rozmowy o ślubie.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 497 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

497. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” będzie można obejrzeć we wtorek, 13 października 2026 roku, na antenie TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 15:05. Wtedy rozstrzygnie się, jak potoczą się dalsze losy mieszkańców pałacu La Promesa.

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„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, w którym miłość miesza się z intrygami i rodzinnymi sekretami. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w posiadłości rodu Luján na południu Hiszpanii. Jana jako dziecko była świadkiem zabójstwa matki i porwania brata, dlatego po latach zatrudniła się w pałacu jako służąca. Chce odkryć prawdę i znaleźć winnych, lecz jej uczucie do Manuela, syna markiza, bardzo komplikuje te plany. Różnice klasowe, walka o majątek, romanse i ukrywane zbrodnie wpływają na losy mieszkańców pałacu. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
  • Teresa Quintero jako Candela García
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
  • Paula Losada jako Jimena
  • Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
  • Alberto González jako Juan Ezquerdo
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
  • Enrique Fortún jako Lope Ruiz
  • Sara Molina jako María Fernández
  • Laura Simón jako Lola Montoro
  • Rafa de Vera jako Conrado Funes
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic