Trudna relacja Karoliny i Michała w 13. edycji „Hotelu Paradise”

Wspólna przeprawa Karoliny i Michała przez trzynastą odsłonę „Hotelu Paradise” obfitowała w liczne kryzysy. Mimo że uczestnicy zdołali wspólnie przetrwać aż do ostatniego etapu telewizyjnego widowiska, to szczerość ich relacji wielokrotnie poddawano w wątpliwość. Dziewczyna często zmagała się z brakiem poczucia bezpieczeństwa przy partnerze, a postawa i słowa Michała stawały się przedmiotem gorących debat wśród fanów formatu. Kulminacyjnym punktem całego show niezmiennie jest stanięcie na ścieżce lojalności i podjęcie decyzji dotyczącej ewentualnego rozbicia kuli. Z tego powodu deklaracja, jaką uczestniczka przedstawiła partnerowi w minionym epizodzie, nabiera szczególnej wagi.

Karolina obiecała Michałowi, że nie rzuci kulą w finale „Hotelu Paradise”

W trakcie prywatnej pogawędki w sypialni para poruszyła budzący ogromne emocje wątek ostatecznego starcia oraz potencjalnych kroków dziewczyny. Uczestniczka zadeklarowała partnerowi, że w przypadku wspólnego awansu do ścisłego finału powstrzyma się przed rozbiciem kuli, co teoretycznie powinno całkowicie uspokoić Michała. Bystre oko fanów programu wychwyciło jednak pewien detal, który stawia szczerość złożonej przez Karolinę obietnicy pod dużym znakiem zapytania. Podczas wypowiadania tych zapewnień uczestniczka miała bowiem skrzyżowane palce. Komentujący w sieci podkreślają celowość tego działania, zwracając uwagę na fakt, iż dziewczyna specjalnie odłożyła jedzonego tosta, aby móc wykonać ten ruch dłonią.

Fani „Hotelu Paradise 13” komentują skrzyżowane palce Karoliny

Nietypowe zachowanie uczestniczki błyskawicznie wywołało poruszenie wśród widzów śledzących losy mieszkańców hotelu. W sekcji komentarzy pod wideo opublikowanym na platformie Instagram zaroiło się od wpisów sugerujących, że Karolina planuje złamać dane Michałowi słowo.

„Czy ktoś też zauważył, że Karolina podczas składania Michałowi obietnicy skrzyżowała palce? 🙈” - dopytywał jeden z użytkowników sieci.

Inna komentująca osoba również wychwyciła ten konkretny kadr i przedstawiła jednoznaczną ocenę intencji bohaterki programu.

„Karola pewnie rzuci kulą, w dzisiejszym odcinku przy obietnic z Michałem skrzyżowała palce, a nawet odłożyła Tosta by to zrobić perfekcyjnie 🤣👌” - stwierdziła internautka.

O tym, czy przypuszczenia fanów programu są słuszne, przekonamy się dopiero w momencie, gdy para faktycznie stanie na finałowej ścieżce lojalności. Wówczas wyjdzie na jaw, czy złożona przez dziewczynę deklaracja była prawdziwa, czy też od samego początku realizowała ona wobec swojego partnera zupełnie inną strategię.