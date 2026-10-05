W poprzednim odcinku Damian i Karol zastanawiali się, czy nadal powinni korzystać z usług Marioli. Beata chciała przenieść się z Piotrem do ojca na czas remontu i poprosiła Jerzego o zgodę. Wyszło też na jaw, że Jaromir jest homoseksualistą, a z Zosią ożenił się, by uniknąć pretensji ojca. Agnieszka i Janusz uznali, że Zosia powinna jak najszybciej wrócić do Polski. Irmina wciąż była z matką w Zambrowie, a chorej Bognie przy dzieciach pomagał Filip. Wsparcia prezesowi udzielał także Leszek. Dżesika zaproponowała Czesi otwarcie wypożyczalni ekskluzywnych strojów wieczorowych, ale Brajan od razu zapytał, skąd wezmą na to pieniądze. Po użądleniu Witka przez szerszenia Anna wezwała strażaków.

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„Klan” odcinek 4753 - streszczenie

Ilona zażartuje z Witolda, który pomylił szerszenia z osą. Agnieszka wciąż będzie namawiać Zosię do powrotu do Polski, ale dziewczyna zmieni zdanie. Jaromir wyzna jej miłość i powie, że nie zgodzi się na rozwód. Janusz zagrozi, że sam pojedzie do Pragi, by policzyć się z Jaromirem. Agnieszka poprosi o pomoc Bruna. Jasiek spróbuje przekonać Beatę, że zamiast remontować dom, lepiej go sprzedać i kupić nowy. Beata będzie jednak chciała razem z Renatą oszacować wartość prac remontowych. Poskarży się też, że ona i Piotr nie mogą zatrzymać się u jej ojca. Ula ponownie spotka się z kandydatką na nianię, która wcześniej przypadła jej do gustu. Dziewczyna zapewni, że chętnie zrezygnuje z pracy w barze.

„Klan” odcinek 4753 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Odcinek 4753 „Klanu” zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października 2026 roku, o godz. 18:05 w TVP1. W tym odcinku Zosia zmieni zdanie po wyznaniu Jaromira, a Janusz zagrozi, że pojedzie do Pragi. Agnieszka spróbuje załagodzić sytuację i poprosi o pomoc Bruna.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów i ich bliskich. Bohaterowie mierzą się z problemami rodzinnymi, napięciami w związkach, chorobami oraz kłopotami w pracy. W ich życiu ważną rolę odgrywają także przyjaciele, sąsiedzi, partnerzy i dzieci. Nawet pozornie zwyczajne decyzje potrafią wpłynąć na relacje między bliskimi. W serialu występują m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Jacek Borkowski jako Piotr Rafalski

Amelia Malesa jako Zosia Lubicz