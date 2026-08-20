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W "La Promesie" sytuacja w posiadłości z dnia na dzień coraz bardziej się komplikuje. Niedawno Rómulo publicznie upomniał Petrę i kazał jej zerwać wszelkie kontakty z Gregoriem. Na froncie Manuel i Curro wpadli w zasadzkę, a ich bliscy drżeli o to, co będzie dalej. W pałacu Jana i Vera w tajemnicy opiekowały się rannym Lopem. Sekret wyszedł jednak na jaw, bo Santos doniósł o wszystkim ochmistrzyni. Alonso podjął też decyzję w sprawie Maríi Antonii i zażądał, by jak najszybciej opuściła rezydencję. Co wydarzy się w kolejnym odcinku?
La Promesa - pałac tajemnic" odc. 465 - streszczenie
Petra wciąż nie może otrząsnąć się po upokorzeniu ze strony markiza i wyładowuje złość na reszcie służby. Manuel pisze do Jany. Prosi ją, by potrafiła być szczęśliwa, nawet jeśli on nie wróci z wojny. Cruz i Alonso odetchnęli z ulgą, gdy dotarła do nich wiadomość, że ich syn żyje. Vera wyznaje Rómulowi, że Lopego pobili niebezpieczni ludzie. Doktor Gamarra ujawnia, że hrabia de Ayala został otruty cykutą.
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La Promesa - pałac tajemnic" odc. 465 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
"La Promesa" ma wiernych widzów, więc kolejne spotkanie z rodem Luján wielu z was śledzi na bieżąco. Jeśli nie chcecie przegapić nowych zwrotów akcji, zaplanujcie seans po południu. Nowy odcinek obejrzycie w TVP2 w codziennej ramówce. Odcinek 465 TVP2 wyemituje 28 sierpnia 2026 roku o 15:05.
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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
To klasyczna hiszpańska telenowela kostiumowa, osadzona w świecie arystokracji z początku XX wieku. Historia skupia się na Janie, młodej kobiecie, która chce wymierzyć sprawiedliwość za krzywdy sprzed lat. W pałacu nie brakuje intryg, zakazanych romansów i walki o wpływy między arystokracją a służbą. W serialu pojawia się wiele wyrazistych postaci, a w obsadzie nie brakuje znanych nazwisk. W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)