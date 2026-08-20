W "La Promesie" sytuacja w posiadłości z dnia na dzień coraz bardziej się komplikuje. Niedawno Rómulo publicznie upomniał Petrę i kazał jej zerwać wszelkie kontakty z Gregoriem. Na froncie Manuel i Curro wpadli w zasadzkę, a ich bliscy drżeli o to, co będzie dalej. W pałacu Jana i Vera w tajemnicy opiekowały się rannym Lopem. Sekret wyszedł jednak na jaw, bo Santos doniósł o wszystkim ochmistrzyni. Alonso podjął też decyzję w sprawie Maríi Antonii i zażądał, by jak najszybciej opuściła rezydencję. Co wydarzy się w kolejnym odcinku?

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La Promesa - pałac tajemnic" odc. 465 - streszczenie

Petra wciąż nie może otrząsnąć się po upokorzeniu ze strony markiza i wyładowuje złość na reszcie służby. Manuel pisze do Jany. Prosi ją, by potrafiła być szczęśliwa, nawet jeśli on nie wróci z wojny. Cruz i Alonso odetchnęli z ulgą, gdy dotarła do nich wiadomość, że ich syn żyje. Vera wyznaje Rómulowi, że Lopego pobili niebezpieczni ludzie. Doktor Gamarra ujawnia, że hrabia de Ayala został otruty cykutą.

La Promesa - pałac tajemnic" odc. 465 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"La Promesa" ma wiernych widzów, więc kolejne spotkanie z rodem Luján wielu z was śledzi na bieżąco. Jeśli nie chcecie przegapić nowych zwrotów akcji, zaplanujcie seans po południu. Nowy odcinek obejrzycie w TVP2 w codziennej ramówce. Odcinek 465 TVP2 wyemituje 28 sierpnia 2026 roku o 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

To klasyczna hiszpańska telenowela kostiumowa, osadzona w świecie arystokracji z początku XX wieku. Historia skupia się na Janie, młodej kobiecie, która chce wymierzyć sprawiedliwość za krzywdy sprzed lat. W pałacu nie brakuje intryg, zakazanych romansów i walki o wpływy między arystokracją a służbą. W serialu pojawia się wiele wyrazistych postaci, a w obsadzie nie brakuje znanych nazwisk. W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)