Interwencja w gminie Cybinka. Policjant po służbie pomógł 28-latkowi

Zgłoszenie o zagrożeniu życia w gminie Cybinka

16 sierpnia 2026 roku dyżurny policji w Słubicach otrzymał informację o mężczyźnie potrzebującym pomocy. Zgłoszenie wpłynęło od rodziny 28-latka, która przekazała, że jego zdrowie i życie są zagrożone. O całej sytuacji dowiedział się również starszy aspirant Rafał Pomocka, który pełni funkcję kierownika Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego. Mimo że funkcjonariusz przebywał wtedy na wolnym, postanowił natychmiast włączyć się w prowadzone działania poszukiwawcze.

Doświadczenie policjanta pomogło w odnalezieniu mężczyzny

Starszy aspirant Rafał Pomocka wykorzystał swoją doskonałą znajomość terenu, ponieważ w przeszłości pracował jako dzielnicowy w Cybince. Wiedza o okolicy pozwoliła mu sprawnie wytypować miejsca, w których mógł przebywać poszukiwany 28-latek. Policjant odnalazł go po krótkim czasie w rejonie rzeki Odry. Funkcjonariusz niezwłocznie wezwał na miejsce służby medyczne, aby zapewnić odnalezionemu mężczyźnie profesjonalną opiekę.

Wsparcie dla 28-latka do czasu przyjazdu służb ratunkowych

Do momentu przybycia ratowników medycznych mundurowy cały czas rozmawiał z 28-latkiem i udzielał mu wsparcia. Policjant monitorował stan mężczyzny i nie zostawił go bez opieki do chwili przekazania pod opiekę medyków. Opisywane zdarzenie potwierdza, że funkcjonariusze reagują na sygnały o zagrożeniu życia o każdej porze, również poza godzinami pracy. Dzięki zdecydowanej postawie słubickiego policjanta mężczyzna w kryzysie emocjonalnym otrzymał potrzebną pomoc.

Gdzie szukać wsparcia w kryzysie emocjonalnym

Osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu zaufania dla dorosłych pod numerem 116 123. Dostępna jest również linia dla dzieci i młodzieży o numerze 116 111 oraz Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka pod numerem 800 121 212. Wszystkie te numery są czynne przez całą dobę i siedem dni w tygodniu. Specjaliści pomagają przejść przez trudne okresy w życiu, dlatego warto zwrócić się do nich w chwilach słabości.

Źródło: Policja.pl