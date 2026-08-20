Anna Lewandowska w skąpym bikini zachwyca na zdjęciach. Odpoczynek przed zmianami

Anna Lewandowska i boskie kształty

Przed rewolucją w swoim życiu, jaką będzie przeprowadzka do Chicago, Anna Lewandowska zdecydowała się na samotną podróż do Kolumbii.

zdecydowała się na samotną podróż do Kolumbii. Zdjęcia z podróży w skąpym bikini wzbudziły duży zachwyt. Fani docenili wyrzeźbioną sylwetkę żony piłkarza .

. Lewandowska wyznała otwarcie w mediach społecznościowych, że boi się wyjazdu do Stanów Zjednoczonych.

Jeszcze zanim Anna Lewandowska wraz z rodziną wyjechała z Barcelony do amerykańskiego Chicago, celebrytka znalazła chwilę, żeby zająć się tylko i wyłącznie swoimi potrzebami. Znana z aktywności w sieci trenerka i bizneswoman zapakowała plecak i wyruszyła do Kolumbii. Mimo że ten wyjazd odbył się dawno temu, zdjęcia ukazały się niedawno na jej kanałach w social mediach.

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Anna Lewandowska udostępniła ujęcia wykonane w Medellin, Guatape oraz w Cartagenie. Tak jak w poprzednich latach gwiazda wybrała samotny urlop. Podobny sposób relaksu miała już na Dominikanie, Bali oraz na Sri Lance. Najwięcej zainteresowania zgromadziły ujęcia z Kolumbii. Komentatorzy i obserwatorzy z ogromnym zachwytem oceniali opublikowane zdjęcia. Ich uwagę zwróciła wysportowana, wspaniała i wypracowana na macie sylwetka Anny Lewandowskiej.

Anna Lewandowska czuje niepokój. Chwile wytchnienia przed wyjazdem

Przed dużym życiowym wyzwaniem Anna Lewandowska mogła porządnie wypocząć podczas podróży do Kolumbii. Tuż przed opuszczeniem Europy cała rodzina Lewandowskich bawiła się jeszcze na jachcie, zażywając kąpieli. Ten element wypoczynku Roberta Lewandowskiego i Anny Lewandowskiej również został opublikowany na profilach w sieci.

Poza bajecznym wypoczynkiem, za tą sielanką skrywa się stres oraz obawa przed przeprowadzką. Anna Lewandowska szczerze stwierdziła, że czuje potężny lęk przed czekającą ją zmianą miejsca do życia. To wyznanie udowadnia, że nawet za perfekcyjnie uchwyconymi obrazami w sieci, znajduje się normalny, mierzący się z dylematami i problemami, człowiek.

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- Długo zastanawiałam się, co tutaj napisać. Przed nami ogromna zmiana czyli przeprowadzka do Chicago. I choć powinnam pisać o ekscytacji, to dziś chcę Wam powiedzieć jedno: cholernie się boję - pisze Lewandowska.