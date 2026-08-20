Barwy szczęścia. Tajne spotkanie Karoliny z prawniczką. Nie podpisze intercyzy i wymyśli inny plan?

Barwy szczęścia. Tajne spotkanie Karoliny z mecenas Paszkowską w nowym sezonie

Po ślubie relacja Karoliny i Bruna wcale nie będzie usłana różami. Stański, pomny trudnych doświadczeń z rozwodu z Bożeną (Marieta Żukowska), postanowi dokładnie zabezpieczyć swój majątek. Właśnie dlatego poprosi nową partnerkę o podpisanie intercyzy. Taka propozycja zdecydowanie nie spodoba się Różańskiej. Kobieta traktuje Hotel Stańskich jako ważny element swojego życia, a także biznes, w który wkłada mnóstwo pracy. Bruno z kolei będzie zdeterminowany, by całkowicie oddzielić finanse od uczuć. Karolina nie zamierza jednak potulnie podpisywać podsuniętych jej papierów. W 3394. odcinku „Barw szczęścia” w tajemnicy przed ukochanym skonsultuje warunki umowy majątkowej z doświadczoną mecenas Paszkowską.

Czy Karolina zmieni warunki intercyzy w serialu Barwy szczęścia?

Już sam fakt potajemnego spotkania z prawniczką daje wiele do myślenia. Karolina będzie chciała dokładnie przeanalizować dokumenty przygotowane przez Bruna i poznać wszystkie prawne konsekwencje złożenia na nich podpisu. Na razie nie wiadomo, jakie kroki doradzi jej mecenas Paszkowska. Tajemnicze konszachty obu kobiet sugerują jednak, że Różańska zacznie dbać przede wszystkim o własne interesy. Bardzo możliwe, że spróbuje wynegocjować ze Stańskim zupełnie inne warunki lub zażąda usunięcia zapisów, które uzna za krzywdzące.

Warto pamiętać, że mecenas Paszkowska to prawniczka od trudnych spraw. Wcześniej w serialu „Barwy szczęścia” doradzała m.in. Klarze (Olga Jankowska), gdy ta podjęła decyzję o rozstaniu z Hubertem (Marek Molak).

Policja w Hotelu Stańskich. Justin kontynuuje swoje śledztwo w Barwach szczęścia

Konsultacje prawne Karoliny to nie jedyne emocje, jakie czekają nas w 3394. odcinku „Barw szczęścia”. Do hotelu wkroczy policja, która zjawi się na wezwanie Justina (Jasper Sołtysiewicz). Mężczyzna od dłuższego czasu usiłuje udowodnić, że kompromitujące nagranie, przez które rozpadł się jego związek z Olą (Michalina Robakiewicz), zostało zmanipulowane. Sfabrykowane wideo rzekomo przedstawiało Justina całującego Reginę (Kamila Kamińska). Skotnicki jest przekonany, że za tą intrygą stoją Karolina i Bruno, chociaż Stański nie brał udziału w spisku. Mundurowi zabezpieczą nagrania z hotelowych kamer, a Justin nie spocznie, dopóki nie odkryje prawdy.