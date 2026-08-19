W poprzednim odcinku „La Promesy” Maria i Romulo próbowali odwieść Petrę od ryzykownego pomysłu, by oddać dziecko Gregoriowi. Zamiast rozmowy doszło jednak do ostrego starcia między ochmistrzynią a zarządcą i wyszło na jaw, jak bardzo podzielona jest służba. W tym samym czasie Jana i Salvador przyznali się Romulowi, gdzie jest Lope, którego wcześniej ukrywali przed resztą służby. Po nagłym ataku duszności Ignacia Margareta zajęła się nim i starała się go wspierać. Cruz uważniej niż dotąd obserwowała Alonsa i Marię Antonię, bo coraz mocniej wyczuwała między nimi napięcie. Co te konflikty oznaczają dla mieszkańców pałacu?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 464 - streszczenie

Romulo publicznie upomina Petrę i kategorycznie zakazuje jej kontaktów z Gregoriem. Na froncie robi się niebezpiecznie, bo Manuel i Curro, idąc przez las z towarzyszami, wpadają w zasadzkę wroga. Jana i Vera wciąż potajemnie opiekują się Lopem, ale Santos odkrywa prawdę i mówi Petrze, dlaczego kucharza nie ma. Margareta martwi się o Ignacia i boi się, że jego problemy zdrowotne mogą mieć poważne skutki. Alonso stanowczo nalega, żeby Maria Antonia jak najszybciej opuściła posiadłość. Na koniec do pałacu docierają długo wyczekiwane wiadomości z frontu i wywołują poruszenie wśród mieszkańców.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 464 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Na kolejny odcinek widzowie nie będą musieli długo czekać. Serial TVP2 emituje popołudniami, więc łatwo obejrzeć go po pracy albo po szkole. Warto zapisać sobie termin, żeby nie przegapić kolejnych zwrotów akcji w życiu arystokracji i służby. Odcinek 464 TVP2 pokaże w czwartek 27 sierpnia 2026 roku o 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

To hiszpański serial kostiumowy osadzony na początku XX wieku. Opowiada o młodej Jany, która podejmuje pracę w luksusowej rezydencji. Jana chce wyjaśnić tragiczną śmierć matki i odnaleźć brata, który zaginął lata temu. Szybko jednak wszystko się komplikuje, gdy zaczyna darzyć uczuciem syna markiza. Serial miesza wątki miłosne z mrocznymi sekretami rodu Luján i codziennością ich służby. Każdy odcinek przynosi nowe intrygi i zdrady rozgrywające się za murami pałacu. W obsadzie są między innymi:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)