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W ostatnich odcinkach „La Promesa. Pałac tajemnic” sporo działo się w pokojach gościnnych, gdzie Martina próbowała wytłumaczyć się hrabiemu ze swojego zachowania. Rozmowa szybko przerodziła się w kłótnię, a wszystko skończyło się atakiem duszności i utratą przytomności. W tym samym czasie Jana jasno postawiła sprawę Petrze: nie pozwoli oddać dziecka Píi pod opiekę niebezpiecznego ojca. Służba robiła wszystko, żeby surowi przełożeni nie zauważyli nieobecności Lopego, pobitego przez wierzycieli. Markiza Cruz z niepokojem czekała na wieści od Manuela, a przy okazji dopadła ją zazdrość o Marię. Do czego doprowadzą te napięcia w rezydencji?
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 463 - streszczenie
Maria i Rómulo próbują odwieść Petrę od decyzji, by oddać małego Dieguita Gregoriowi. Próbują jej wytłumaczyć, że to zbyt ryzykowne, ale rozmowa szybko przeradza się w ostrą awanturę. Tymczasem Jana i Salvador w końcu mówią Rómulowi prawdę o tym, że ukrywali rannego Lopego przed przełożonymi. Catalina robi Adrianowi miłą niespodziankę i wręcza mu wyjątkowy prezent. Margareta z kolei troskliwie opiekuje się Ignaciem, który dochodzi do siebie. Markiza Cruz z niepokojem zauważa, że między Alonsem a Marią Antonią narasta napięcie, którego coraz trudniej nie dostrzec.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 463 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
„La Promesa. Pałac tajemnic” to hiszpańska telenowela o rodzinie Luján i ich służbie, a widzowie chętnie śledzą losy Jany. Jeśli nie chcesz przegapić nowych zwrotów akcji, włącz TVP2 w poniedziałkowe popołudnie. Serial jest emitowany regularnie na TVP2, więc łatwo śledzić pałacowe intrygi na bieżąco. Odcinek 463 TVP2 pokaże 26 sierpnia 2026 roku o 15:05.
"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
„La Promesa. Pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen emocji, którego akcja toczy się w Andaluzji na początku ubiegłego wieku. Historia skupia się na Janie, która chce pomścić śmierć matki i odnaleźć brata zaginionego przed laty. Jej plan się komplikuje, gdy zakochuje się w Manuelu, synu właścicieli posiadłości, w której pracuje jako służąca. Serial łączy wątki kryminalne i romansowe, a przy okazji pokazuje wyraźne podziały klasowe między arystokracją a służbą. W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)