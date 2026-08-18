W ostatnich odcinkach „La Promesa. Pałac tajemnic” sporo działo się w pokojach gościnnych, gdzie Martina próbowała wytłumaczyć się hrabiemu ze swojego zachowania. Rozmowa szybko przerodziła się w kłótnię, a wszystko skończyło się atakiem duszności i utratą przytomności. W tym samym czasie Jana jasno postawiła sprawę Petrze: nie pozwoli oddać dziecka Píi pod opiekę niebezpiecznego ojca. Służba robiła wszystko, żeby surowi przełożeni nie zauważyli nieobecności Lopego, pobitego przez wierzycieli. Markiza Cruz z niepokojem czekała na wieści od Manuela, a przy okazji dopadła ją zazdrość o Marię. Do czego doprowadzą te napięcia w rezydencji?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 463 - streszczenie

Maria i Rómulo próbują odwieść Petrę od decyzji, by oddać małego Dieguita Gregoriowi. Próbują jej wytłumaczyć, że to zbyt ryzykowne, ale rozmowa szybko przeradza się w ostrą awanturę. Tymczasem Jana i Salvador w końcu mówią Rómulowi prawdę o tym, że ukrywali rannego Lopego przed przełożonymi. Catalina robi Adrianowi miłą niespodziankę i wręcza mu wyjątkowy prezent. Margareta z kolei troskliwie opiekuje się Ignaciem, który dochodzi do siebie. Markiza Cruz z niepokojem zauważa, że między Alonsem a Marią Antonią narasta napięcie, którego coraz trudniej nie dostrzec.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 463 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

„La Promesa. Pałac tajemnic” to hiszpańska telenowela o rodzinie Luján i ich służbie, a widzowie chętnie śledzą losy Jany. Jeśli nie chcesz przegapić nowych zwrotów akcji, włącz TVP2 w poniedziałkowe popołudnie. Serial jest emitowany regularnie na TVP2, więc łatwo śledzić pałacowe intrygi na bieżąco. Odcinek 463 TVP2 pokaże 26 sierpnia 2026 roku o 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

„La Promesa. Pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen emocji, którego akcja toczy się w Andaluzji na początku ubiegłego wieku. Historia skupia się na Janie, która chce pomścić śmierć matki i odnaleźć brata zaginionego przed laty. Jej plan się komplikuje, gdy zakochuje się w Manuelu, synu właścicieli posiadłości, w której pracuje jako służąca. Serial łączy wątki kryminalne i romansowe, a przy okazji pokazuje wyraźne podziały klasowe między arystokracją a służbą. W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)