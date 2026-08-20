Przedmioty z kości słoniowej w Białymstoku. 67-latkowi grozi więzienie

Interwencja policjantów z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą

Funkcjonariusze z białostockiej komendy, którzy zajmują się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, ustalili, że na jednym z portali społecznościowych oferowane są przedmioty wykonane z kości słoniowej. W ogłoszeniu widniała laska spacerowa z popiersiem wyceniona na 2500 zł oraz pozłacany zestaw do szycia w etui za 8000 zł. Mundurowi precyzyjnie określili tożsamość wystawcy oraz miejsce, w którym przechowywane są te przedmioty. Podczas wizyty pod ustalonym adresem policjanci zastali 67-letniego mężczyznę, który był zaskoczony obecnością funkcjonariuszy. Policjanci zabezpieczyli oba przedmioty wystawione w internecie do dalszych badań.

Wyjaśnienia seniora i pochodzenie przedmiotów

67-letni mieszkaniec podczas rozmowy z mundurowymi wyjaśnił, że zabezpieczone rzeczy nie są nowe. Przekazał on, że kupił je wcześniej na zagranicznych aukcjach internetowych. Mężczyzna przyznał policjantom, że wystawił je na polskim portalu z zamiarem zarobku. Obecnie zabezpieczona laska spacerowa oraz zestaw do szycia czekają na opinię biegłego. Specjalista musi jednoznacznie określić, czy materiał użyty do ich wykonania pochodzi od zwierzęcia objętego ścisłą ochroną gatunkową.

Międzynarodowa ochrona gatunkowa i surowe kary

Jeśli opinia biegłego potwierdzi, że przedmioty wykonano z kości słoniowej, 67-latek może ponieść surowe konsekwencje. Słoń jest gatunkiem chronionym, który figuruje na liście międzynarodowej Konwencji Waszyngtońskiej (CITES). Głównym zadaniem tej konwencji jest ochrona populacji zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolowanie i ograniczanie handlu nimi oraz produktami z nich wykonanymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za handel takimi okazami bez odpowiednich dokumentów grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do 5 lat.

Źródło: Policja.pl