Porzucenie zwierząt w Siemianowicach Śląskich. 84-latek usłyszał zarzuty za znęcanie się nad świnkami morskimi

Świnki morskie porzucone w kontenerach na śmieci

Pierwsze zdarzenie miało miejsce 10 czerwca 2026 roku przy ulicy Alei Młodych w Siemianowicach Śląskich. W kontenerze na odpady odnaleziono wtedy pięć świnek morskich, z których dwie były ciężarne. Policjanci rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia sprawcy i apelowali do mieszkańców o pomoc w znalezieniu świadków. Kolejny podobny przypadek odnotowano 11 sierpnia 2026 roku, gdy w śmietniku przy ulicy Cmentarnej znaleziono następnych osiem zwierząt.

Zatrzymanie 84-letniego mieszkańca Siemianowic Śląskich

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną ustalili osobę, która mogła mieć związek z porzuceniem zwierząt. We wtorek 18 sierpnia 2026 roku mundurowi zatrzymali w jednym z mieszkań 84-letniego mężczyznę. Podczas interwencji w lokalu policjanci odnaleźli trzy kolejne świnki morskie. W czynnościach uczestniczyła wolontariuszka Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim, która pomogła w zabezpieczeniu i transporcie wszystkich zwierząt.

Zarzuty i grożąca kara za usiłowanie uśmiercenia zwierząt

84-letni mieszkaniec miasta usłyszał zarzuty dotyczące usiłowania uśmiercenia 13 świnek morskich poprzez wyrzucenie ich do kontenerów na odpady. Za takie przestępstwo polskie prawo przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd. Łącznie 16 zwierząt znalazło bezpieczne schronienie pod opieką stowarzyszenia, któremu policjanci podziękowali za zaangażowanie i współpracę.

Źródło: Policja.pl