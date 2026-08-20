M jak miłość wraca później, niż sądzono. Nie będzie odcinka wraz z początkiem września

Kiedy „M jak miłość” wraca po wakacyjnej przerwie?

Zbliżający się koniec lata naturalnie wiąże się z oczekiwaniem na powrót ulubionych telewizyjnych produkcji. W związku z tym w sieci regularnie powraca pytanie o to, kiedy widzowie znów będą mogli śledzić losy bohaterów „M jak miłość” na antenie TVP2.

Tym razem telewizyjna Dwójka nie przewidziała premiery w końcówce sierpnia, a także w pierwszych dniach września. Dla porównania fani konkurencyjnej „Pierwszej miłości” zobaczą nowe odcinki w Polsacie już w poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku. W przypadku hitu o rodzinie Mostowiaków sytuacja przedstawia się nieco inaczej.

Najnowszy epizod po letniej przerwie zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września 2026 roku, punktualnie o godzinie 20:55. W związku z tym zasiadanie przed telewizorami 31 sierpnia i 1 września nie ma najmniejszego sensu. Prawdziwy początek nowego sezonu nastąpi dopiero tydzień po starcie pełnej, jesiennej ramówki.

Do tego momentu stacja umożliwi widzom odświeżenie sobie ostatnich wydarzeń z życia ulubionych bohaterów. Chociaż przerwa w emisji premierowych odcinków może wydawać się przeciągająca, już wiadomo, że powrót na antenę przyniesie niezwykle dynamiczny rozwój akcji, pełen niespodziewanych wydarzeń.

Co wydarzy się w 1937. odcinku „M jak miłość”?

Wrześniowa premiera zainauguruje kolejny sezon uwielbianej produkcji. Numeracja rozpocznie się od 1937. odcinka, w którym poznamy dalsze losy bohaterów po dramatycznym finale przed wakacjami. Największe kłopoty czekają Artura Rogowskiego (Robert Moskwa) i Marysię (Małgorzata Pieńkowska). Skutki dotychczasowych wydarzeń sprawią, że ich relacja stanie pod dużym znakiem zapytania.

Co więcej, już w pierwszych jesiennych odcinkach będziemy świadkami gorączkowych przygotowań do ślubu Natalki (w tej roli Dominika Suchecka) i Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg). Chociaż przyszła panna młoda zaprezentuje się widzom w wyjątkowej kreacji ślubnej, uroczystość nie odbędzie się bez komplikacji.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach